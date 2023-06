Unbekannte versprühen Reizgas in queerer Bar in Berlin und beleidigen Gäste

Prenzlauer Berg in Berlin

Zwei Unbekannte haben Reizgas in einer queeren Bar in Berlin versprüht und deren Gäste homophob beleidigt. Nach Polizeiangaben wurden bei der Attacke in der Nacht zu Sonntag ein 25-jähriger Angestellter und ein 34-jähriger Gast durch den Reizstoff verletzt und vom Rettungsdienst behandelt. Der Staatsschutz der Polizei ermittelt jetzt.

Laut Polizei erschienen die beiden Männer zweimal in dem Lokal im Stadtteil Prenzlauer Berg. Beim ersten Mal habe sie ein Mitarbeiter beim Betreten darauf hingewiesen, dass es sich um eine Bar für queere Menschen handle. Daraufhin entwickelte sich „ein lautstarker Streit, in dessen Verlauf sich die Männer abfällig gegenüber den Gästen äußerten“, erklärten die Ermittler.

Anschließend verließen die Unbekannten das Lokal demnach wieder, kehrten aber kurz darauf zurück und versprühten „unvermittelt Reizgas im Innenraum“. Zudem beleidigten sie die Besucher homophob. Nach der Tat flüchteten sie unerkannt. (afp)