Bei Geschworenenwahl: Richter rügt Weinstein wegen ständiger Handybenutzung

Im Prozess gegen Ex-Filmproduzent Harvey Weinstein wegen mutmaßlicher Sexualverbrechen hat die Auswahl der Geschworenen begonnen.

Dabei schloss Richter James Burke am Dienstag in New York dutzende mögliche Geschworene aus, weil sie angaben, nicht fair und unvoreingenommen urteilen zu können. Den Zorn des Richters zog sich Weinstein zu, weil er anscheinend sein Handy benutzte.

Rüge des Richters

„Das war an jedem Tag im Gericht ein Problem“, sagte Burke an die Adresse des früheren Hollywood-Moguls gerichtet. „Wollen Sie wirklich so für den Rest ihres Lebens im Gefängnis landen, indem Sie in Verletzung einer Gerichtsanordnung Textbotschaften verschicken?“ „Nein, nein“, antwortete Weinstein und beteuerte, das Handy nicht benutzt zu haben.

Anwälte bitten um Vertagung

Zum Auftakt des Verhandlungstags hatten die Anwälte des 67-Jährigen eine Vertagung des am Montag gestarteten Prozesses beantragt.

Anwalt Arthur Aidala begründete dies damit, dass die Staatsanwaltschaft von Los Angeles Weinstein just am Montag formal einer Vergewaltigung und eines sexuellen Angriffs beschuldigt hatte – in Fällen, die nichts mit den in New York verhandelten Vorwürfen zu tun haben.

Dies sei „unglaublich schädlich“ für Weinstein, sagte Aidala. Unter diesen Umständen könne keine „unparteiische“ Jury zusammengestellt werden. Das Vorgehen der Staatsanwaltschaft in Los Angeles sei ein „Weihnachtsgeschenk“ für die Anklage in New York.

Richter weist Antrag zurück

Richter Burke wies den Antrag aber zurück. Jeder Angeklagte gelte bis zu einer Verurteilung als unschuldig. Dies werde auch den Geschworenen im New Yorker Prozess erklärt.

Später begann die Vorauswahl der Geschworenen. In einer ersten Runde wurden rund 120 Kandidaten für die Jury befragt. Rund 40 von ihnen, die angaben, nicht fair und unvoreingenommen urteilen zu können, wurden ausgeschlossen.

Die anderen wurden gebeten, Fragebögen auszufüllen. Darin wurde unter anderem gefragt, ob Verwandte in der Vergangenheit Opfer sexueller Angriffe geworden waren.

Letztlich werden zwölf Geschworene ausgewählt, die dann über Weinstein urteilen müssen. Ernannt werden auch sechs Ersatz-Geschworene. Das Auswahlverfahren könnte sich über zwei Wochen ziehen. Richter Burke hofft, am 22. Januar mit den Eröffnungsplädoyers beginnen zu können. Der Prozess könnte bis Anfang März gehen.

Mehr als 80 Frauen – darunter bekannte Schauspielerinnen wie Angelina Jolie, Salma Hayek und Gwyneth Paltrow – werfen dem einstigen Hollywood-Mogul jahrzehntelanges sexuelles Fehlverhalten vor. In den meisten Fällen sind die Vorwürfe aber verjährt oder die mutmaßlichen Opfer haben keine Anzeige erstattet.

In dem Prozess in New York geht es um zwei Frauen, die dem „Pulp Fiction“-Produzenten eine Vergewaltigung beziehungsweise aufgezwungen Oralsex vorwerfen. Weinstein hat die Vorwürfe zurückgewiesen und spricht von einvernehmlichen sexuellen Handlungen. Bei einer Verurteilung droht ihm lebenslange Haft.

Die Vorwürfe der Staatsanwaltschaft von Los Angeles beziehen sich auf zwei andere Fälle: Weinstein soll im Februar 2013 in einem Hotelzimmer eine Frau vergewaltigt und nur einen Tag später eine andere Frau sexuell angegriffen haben. (afp)

Lesen Sie auch Prozess gegen Harvey Weinstein hat begonnen – Demonstrationen vor dem Gericht

Eine Buchempfehlung vom Verlag der Epoch Times

Wer hat die Weltherrschaft? Wir leben in einer Zeit des Umbruchs. Immer klarer wird, dass die Geschichte der Menschheit nicht so ablief, wie sie heutzutage gelehrt wird. Das Buch „Wie der Teufel die Welt beherrscht“ gibt die lange gesuchten Antworten.

„Kapitalismus abschaffen“? „Wohnungsgesellschaften enteignen“? Familie auflösen? Keinen Wohlstand und keine Kinder mehr wegen des Klimas? Frühsexualisierung? Solche Gedanken sind in Politik, Medien und Kultur populärer denn je. Im Kern drücken sie genau das aus, was einst schon Karl Marx und seine Anhänger der gesamten Menschheit aufzwingen wollten.

Der Kommunismus hat im 20. Jahrhundert hunderte Millionen Menschen physisch vernichtet, heute zielt er auf ihre Seelen. Bei vielen Menschen blieb glücklicherweise die der menschlichen Natur innewohnende Güte erhalten – was den Menschen die Chance gibt, sich vom Einfluss des „Gespenst des Kommunismus“ zu befreien.

Hier weitere Informationen und Leseproben.

Foto: Epoch Times Ein Buch für alle, denen das Schicksal der Welt am Herzen liegt: „Wie der Teufel die Welt beherrscht“ – Das Kapitel 16 beinhaltet das Thema „Öko“ und trägt den Titel: „Pseudoreligion Ökologismus – Der Kommunismus hinter dem Umweltschutz“.

ISBN Band 1: 978-3-9810462-1-2, Band 2: 978-3-9810462-2-9, Band 3: 978-3-9810462-3-6, Drei Bände 1-3: 978-3-9810462-6-7. Einzeln kostet jeder Band 19,90 Euro (zzgl. 2,70 Euro Versandkosten), alle drei Bände gemeinsam sind im Moment noch zum Sonderpreis von 50,50 Euro (kostenloser Versand innerhalb Deutschlands) zu erwerben. Das Buch hat insgesamt 1008 Seiten und über 1200 Stichworte im Indexverzeichnis.

Bestellmöglichkeiten: Das dreibändige Buch ist sofort erhältlich in unserem neuen Online-Buch-Shop, bei Amazon oder direkt beim Verlag der Epoch Times – Tel.: +49 (0)30 26395312, E-Mail: [email protected]

Das Buch gibt es auch als E-Book und als Hörbuch

Das E-Book gibt es in den Formaten PDF, EPUB oder MOBI. Das Hörbuch bieten wir im MP3-Format zum Download an. Einzeln kostet jeder Band 17,90 Euro, alle drei Bände sind im Moment noch zum Sonderpreis von 43,00 Euro zu erwerben. E-Books und Hörbücher sind in unserem neuen Online-Buch-Shop oder direkt beim Verlag der Epoch Times bestellbar – Tel: +49 (0)30 26395312, E-Mail: [email protected]