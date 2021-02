Cyberangriff: Festnahmen in der Ukraine wegen neuer Erpressungs-Software „Egregor“

Eine Person arbeitet an einem Computer während des 10. Internationalen Cybersecurity Forums in Lille am 23. Januar 2018. Foto: PHILIPPE HUGUEN/AFP via Getty Images

Internationalen Polizeibehörden ist offenbar ein Schlag gegen Verantwortliche für eine neue Erpressungs-Software namens „Egregor“ gelungen.

In der Ukraine wurden mindestens drei Verdächtige verhaftet, die weltweit für eine Reihe von Cyberangriffen verantwortlich sein sollen, wie die französische Polizei am Donnerstag (18. Februar) in Paris mitteilte. An der Aktion waren auch die ukrainische Polizei und das FBI beteiligt.

Nach ersten Erkenntnissen der Ermittler griffen die Cyberkriminellen mit der sogenannten Ransomware die Computersysteme von mindestens 150 Unternehmen in den USA und in Europa an. Der Schaden wird auf rund 66 Millionen Euro geschätzt.

Die Egregor-Hacker schädigten die betroffenen Unternehmen demnach gleich doppelt: Sie stahlen sensible Daten und drohten zugleich mit ihrer Veröffentlichung auf einer Internetseite, wenn kein Lösegeld in Bitcoins gezahlt würde.

Zu den betroffenen Unternehmen gehört laut Medienberichten unter anderem der französische Videospielriese Ubisoft. Als Egregor wird in okkulten Gemeinschaften eine Gruppe gleichgesinnter Menschen bezeichnet, die mit ihren Gedanken, Gefühlen und Handlungen ein gemeinsames Ziel verfolgen. (afp)

Unterstützen Sie unabhängigen und freien Journalismus

Danke, dass Sie Epoch Times lesen. Ein Abonnement würde Sie nicht nur mit verlässlichen Nachrichten und interessanten Beiträgen versorgen, sondern auch bei der Wiederbelebung des unabhängigen Journalismus helfen und dazu beitragen, unsere Freiheiten und Demokratie zu sichern.

Angesichts der aktuell schwierigen Zeit, in der große Tech-Firmen und weitere Player aus dem digitalen Werbemarkt die Monetarisierung unserer Inhalte und deren Verbreitung einschränken, setzt uns das als werbefinanziertes Nachrichten-Portal unter großen Druck. Ihre Unterstützung kann helfen, die wichtige Arbeit, die wir leisten, weiterzuführen. Unterstützen Sie jetzt Epoch Times indem Sie ein Abo abschließen – es dauert nur eine Minute und ist jederzeit kündbar. Vielen Dank für Ihre Unterstützung!

Monatsabo ab 7,90 Euro Jahresabo ab 79,- Euro

Gerne können Sie EPOCH TIMES auch durch Ihre Spende unterstützen:

Jetzt spenden!