Ein Toter und zwei schwer Verletzte nach Messerstecherei

Bei einer Messerstecherei in Gelsenkirchen ist am späten Freitagabend ein 19-jähriger Mann getötet worden. Zwei weitere Beteiligte wurden schwer verletzt, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Sie wurden in Krankenhäuser gebracht.

Den Angaben zufolge war es aus noch unbekannter Ursache zu einem Streit gekommen, an dem noch weitere Menschen beteiligt waren. Bei dem Toten handelte es sich demnach um einen 19-jährigen Mann aus Afghanistan mit Aufenthaltsanspruch in Deutschland. Zur Identität der Verletzten gab es zunächst keine Angaben, weitere mindestens sechs Beteiligte flohen nach dem Vorfall.

Der Afghane hatte es laut Polizei noch schwer verletzt geschafft, sich vom Ort der Auseinandersetzung ein Stück weit weg zu schleppen. Dann sei er jedoch tot zusammengebrochen. Die Behörden nahmen Ermittlungen wegen Mordverdachts auf. (afp)