„Fliegende Matratze“ trifft Frau und Kinder in Gaststätte

Eine aus dem Nichts auf sie fliegende Matratze hat eine Frau und ihre beiden Kinder im Außenbereich einer Gaststätte im hessischen Hofheim getroffen.

In Hofheim erlitt eine 43 Jahre alte Mutter durch eine außer Kontrolle geratene Matratze eine Platzwunde. Ihre beiden Kinder blieben unverletzt, teilte die Polizei Main-Taunus am Sonntag in Wiesbaden mit.

Verursacher war ein 76 Jahre alter Mann. Dieser habe seine Bettmatratze zum Entsorgen einfach aus dem zweiten Stock seines Wohnhauses geworfen. Der Mann habe sich noch vergewissert, dass im Hof des Hauses niemand war. Er habe aber nicht damit gerechnet, dass die Matratze ein Eigenleben entwickeln könnte.

Diese federte demnach beim Aufprall auf den Boden so stark ab, dass sie nach oben schnellte und über eine Mauer zur benachbarten Gaststätte flog. Dabei riss die Matratze auch noch ein paar Ziegel von der Mauer – alles zusammen landete auf dem Tisch der Frau. (afp)