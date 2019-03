„Fridays for Future“ in Jena: Genervter Mann schlägt auf 17-Jährigen ein und entreißt ihm das Mikro

Auf einer „Friday for Future“-Demo hat ein 36-Jähriger einen Jugendlichen während seiner Rede angegriffen und ihm ins Gesicht geschlagen.

Zudem entriss der Mann dem 17-Jährigen das Mikrofon und schlug auch anderen Jugendlichen, die dazwischen gehen wollten, ins Gesicht. Einzelheiten über die Schwere der Verletzungen sind noch nicht bekannt.

Der Mann war nach eigenen Angaben von der Veranstaltung „genervt“. An der Klima-Demo waren in Jena rund 40 Menschen beteiligt, berichtet „Focus“.

Katrin Göring-Eckardt, Fraktionsvorsitzende der von Bündnis 90/Die Grünen, twittert dazu:

„Furchtbar! Lasst euch nicht einschüchtern. Ihr habt ein Recht, eure Meinung zu sagen!“

„Zwischenfall“ bei #FridaysforFuture-Demo in #Jena:

„Zwischenfall" bei #FridaysforFuture-Demo in #Jena:

36-jähriger Mann schlägt 17-Jährigem, der gerade noch auf der Bühne gesprochen hatte, ins Gesicht. (via @TAOnline)

Auch an anderen Orten in Deutschland gingen Jugendliche und Schüler wieder auf die Straße. Die Gründerin der Klima-Bewegung, die Schwedin Greta Thunberg, war am Freitag in Berlin bei der wöchentlichen „Friday for Future“-Demo anwesend und sprach vor mehr als 10.000 Schülern. (sua)