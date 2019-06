Grüne Anfrage an Bundesregierung ergibt bis zu 1.000 ´Ndrangheta-Mitglieder in Deutschland

Die `Ndrangheta, die als gefährlichste der italienischen Mafiaorganisationen gilt, hat nach aktuellen Schätzungen der Bundesregierung 800 bis 1.000 Mitglieder in Deutschland, geht aus der Antwort auf die Kleine Anfrage der Grünen im Bundestag hervor, berichtet die „FAZ“.

Es würden hierzulande mindestens 18 bis 20 sogenannte „locale“ existieren – feste Stützpunkte der kalabrischen Mafia. Bekannt sind den deutschen Sicherheitsbehörden den Angaben zufolge nur 344 mutmaßliche `Ndrangheta-Mitglieder. Da jedoch jedem einzelnen Stützpunkt bis zu 50 Mitglieder zugerechnet werden könnten, geht die Regierung von einem „erheblichen Dunkelfeld“ aus.

Die Bundesregierung muss einräumen, dass es in örtlichen Stützpunkten in Deutschland mindestens dreimal so viele Mitglieder gibt, wie bisher bekannt war.“

(Irene Mihalic, innenpolitische Sprecherin, Grünen-Bundestagsfraktion)