Kanada: 500 Touristen nach Schlammlawine in Skiort eingeschlossen

Durch eine Schlammlawine sind rund 500 Touristen in einem westkanadischen Skiresort eingeschlossen worden. Nach starken Regenfällen wurde ein rund ein Kilometer langer Abschnitt der Zugangsstraße zu dem Sasquatch Mountain Resort mit Schlamm zugeschüttet, wie das Verkehrsministerium der Provinz British Columbia am Sonntag mitteilte. Das Freiräumen der Straße könne fünf bis sechs Tage dauern.

REMINDER – Hemlock Valley Rd remains CLOSED due to mudslide between Sasquatch Mountain Resort to 2 km south. Assessment in progress. Detour not available. Next update 6 pm. More info here: https://t.co/w4iyJisCIC@EAMOperations #AgassizBC pic.twitter.com/uLoEugUlFy

— Drive BC (@DriveBC) February 3, 2020