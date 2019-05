Kirchheim bei München: Eier-Attacke auf Asylheim – Staatsschutz ermittelt

Mittwoch, 01. Mai, 0.30 Uhr, in einer Asylunterkunft in Kirchheim, einer Gemeinde bei München: In dieser Nacht warfen mehrere Unbekannte Eier auf die Fassade der Gemeinschaftsunterkunft.

Als ein 44-jähriger Sicherheitsmitarbeiter auf die Unbekannten aufmerksam wurde und diese ansprach, flüchteten sie in unbekannte Richtung.“ (Polizeibericht)

Die Polizei München leitete eine Sofortfahndung ein, die jedoch erfolglos verlief.

Es wird ein politischer Zusammenhang mit der Eier-Attacke vermutet, weswegen der Staatsschutz eingeschaltet wurde.

Es entstand Sachschaden im Bereich von mehreren Hundert Euro.

Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen unter Telefon 089 / 2910 – 0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.

(sm)