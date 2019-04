Kleinbus in Baden-Württemberg binnen kurzer Zeit von zwei Motorrädern gerammt

Binnen kürzester Zeit sind bei einem Unfall in Baden-Württemberg zwei Motorräder in ein und denselben Kleinbus gefahren. Zunächst sei am Ostermontag bei Kolbingen ein 22-jähriger Motorradfahrer in einer Kurve auf die Gegenspur geraten und in den entgegenkommenden Wagen gerast, teilte die Polizei in Tuttlingen am Dienstag mit.

Während die Insassen des Kleinbusses ausstiegen, um dem gestürzten jungen Mann zu helfen, geriet an der gleichen Stelle ein mit einem 22-Jährigen und einer 19-Jährigen besetztes zweites Motorrad auf die Gegenfahrbahn und prallte gegen das inzwischen gestoppte Auto.

Die beiden Motorradfahrer wurden dabei auf eine Wiese und die Straße geschleudert und schwer verletzt. Ein Notarzt sowie drei Rettungsteams versorgten die drei verletzten Motorradfahrer. (afp)