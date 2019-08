Köln: Tödlicher Drogen-Streit unter Afrikanern am Ebertplatz – Mann starb an Halsstich – Täter Landsmann

Die Kölner Staatsanwaltschaft und Polizei geben bezüglich des Tötungsdelikts gegen einen 25-jährigen Staatsbürger aus Somalia bekannt, dass ein Tatverdächtiger identifiziert wurde.

Das 25-jährige Opfer wurde in der Nacht zum Sonntag, 25. August, kurz vor 4.45 Uhr, auf dem Ebertplatz getötet. Der Mann starb trotz Reanimationsmaßnahmen noch am Tatort. Unmittelbar nach der Tat konnten Polizisten an der S-Bahn-Haltestelle Hansaring einen Tatverdächtigen festnehmen. Weitere Festnahmen erfolgten im Zusammenhang mit der vorausgegangenen Schlägerei unter Afrikanern, bei der es laut Polizei Köln um Drogen ging.

Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich wie bei dem Opfer um einen somalischen Staatsbürger, ebenfalls 25 Jahre alt, aus dem Raum Düren.

Dem jungen Mann wird nach nunmehr vorliegenden Erkenntnissen vorgeworfen, seinem gleichaltrigen Landsmann eine Stichverletzung in den Halsbereich zugefügt zu haben, so dass der junge Mann laut Ergebnis der noch gestern durchgeführten Obduktion vor Ort verblutete.“ (Staatsanwaltschaft Köln)

Die ebenfalls festgenommenen neun anderen Tatverdächtigen wurden inzwischen wieder entlassen. Zumindest mit dem Tötungsdelikt hatten sie nichts zu tun.

Der 25-jährige Somalier wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft am heutigen Montag wegen Totschlags dem Haftrichter vorgeführt. (sm)