Lebensgefahr in Singen nach Ehestreit im Vollrausch – Frau sticht mit Messer zu

In Singen, am Bodensee, Nacht auf Mittwoch, 10. Juli: In dieser Nacht kam es in der Wohnung eines Ehepaares zu einem schlimmen Streit, in dessen Verlauf die 26-jährige Ehefrau zum Messer griff und ihren Mann damit „nicht unerheblich“ verletzte.

Zunächst bestand Lebensgefahr, zwischenzeitlich befindet sich der Geschädigte nach intensivmedizinischer Behandlung in einem stabilen Zustand. Beide Beteiligten waren zum Zeitpunkt der Tat stark alkoholisiert.“ (Tatjana Deggelmann, KHK, Polizeisprecherin)

Die Frau wurde vor Ort festgenommen und aufgrund der vorliegenden Ermittlungen vorerst wieder auf freien Fuß gesetzt, da die Staatsanwaltschafft Konstanz die Voraussetzungen für die Beantragung eines Haftbefehls nicht gegeben sah, erläuterte der Leitende Oberstaatsanwalt Dr. Roth in einer Pressemitteilung.

Die Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung. (sm)