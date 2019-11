Linz: Versuchte Vergewaltigung einer Joggerin – Syrer (22) verhaftet

Durch ihre heftige Gegenwehr, wobei sie dem Täter möglicherweise mit den Beinen gegen den Bauch- bzw. Brustbereich getreten hat, fiel sie mit dem Rücken zu Boden, worauf sich der unbekannte Mann über sie kniete und sie weiterhin an den Schultern bzw. an den Oberarmen festhielt.“

Dieser hatte ihr offenbar in einem Gebüsch an einer Baustellenbegrenzung der Autobahnbrücke aufgelauert und griff sie plötzlich hinterrücks an, wobei er der Joggerin einen schwarzen Müllsack über den Kopf zu stülpen versuchte.

In der oberösterreichischen Landeshauptstadt Linz wurde eine Joggerin vergewaltigt. Die 38-Jährige war am Dienstagnachmittag, 12. November, gegen 16.40 Uhr auf dem Treppelweg flussabwärts Richtung Pleschingersee laufen, als sie auf einen Mann traf.

