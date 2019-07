Öffentlichkeitsfahndung in Bremen: Wer kennt diesen Mann? – 55-Jährige geschlagen und vergewaltigt

Am Vormittag des 28. Juni wurde eine 55 Jahre alte Frau in ihrer Wohnung in der Gartenstadt Bremen-Vahr vergewaltigt. Opfer und Täter hatten sich in den Morgenstunden des Tattages in einer Bar an der Sebaldsbrücker Heerstraße kennengelernt.

Gemeinsam gingen sie in die Wohnung der Bremerin. Hier schlug und vergewaltigte er sie. Anschließend flüchtete der Täter.“ (Polizei Bremen)

Die Polizei veröffentlicht nun Bilder aus der Videoaufzeichnung der Bar, die den mutmaßlichen Täter zeigen.

Nach intensiven Ermittlungen bitten Polizei und Staatsanwaltschaft jetzt die Bevölkerung um Mithilfe bei seiner Identifizierung.“ (Nils Matthiesen, Polizeisprecher)

Die Polizei Bremen bittet um Hinweise unter Telefon 0421 / 362 – 3 888 und fragt:

Wer kann Hinweise zu dem Verdächtigen geben?

(sm)