Pflegerin entdeckt Weltkriegsmunition bei 62-jährigem Patienten nahe Aachen

Die Mitarbeiterin eines Pflegediensts hat bei einem 62-jährigen Patienten in der Städteregion Aachen Weltkriegsmunition entdeckt. Von der Frau herbeigerufene Polizisten fanden echt aussehende Handgranaten auf dem Esszimmertisch und weitere Munition an anderen Stellen des Hauses in Alsdorf, wie die Polizei in Aachen am Montag mitteilte.

Zunächst war unklar, ob es sich um funktionstüchtige Munition handelte. Ein Entschärfer des Landeskriminalamts sprengte daher die Munition kontrolliert auf einer freien Fläche. Gegen den Munitionssammler wurde ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz eingeleitet.(afp)