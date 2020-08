Polizeieinsatz: Eltern vergessen zweijähriges Kind bei Hitze im Auto

Ein Elternpaar hat im niedersächsischen Bückeburg sein zweijähriges Kind nach dem Einkaufen bei Sommerhitze im Auto vergessen. Wie die Polizei in Nienburg am Donnerstag mitteilte, meldeten Passanten am Mittwochnachmittag, dass in einem Wagen ein weinendes Kind saß und weit und breit niemand zu sehen war. Das Kind wurde nach mehreren Minuten durch ein halboffenes Fenster befreit und mit Wasser versorgt.

Die von der Polizei über das Autokennzeichen ermittelten Eltern gaben an, dass sie nach dem Ausräumen der Einkäufe aus dem Auto ihr Kind vergessen hätten. Die Polizei leitete strafrechtliche Ermittlungen gegen sie ein und informierte das zuständige Jugendamt. (afp)