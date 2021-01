Polizisten klingeln in Nürnberg an falscher Tür und finden ein Kilogramm Drogen

Durch Zufall hat die Polizei in Nürnberg ein Kilogramm Drogen in einer Wohnung gefunden. Die Beamten wollten einen Haftbefehl vollstrecken und klingelten an einer Tür, wie die Polizei Mittelfranken am Freitag mitteilte. Es stellte sich heraus, dass es die falsche Wohnung war – den Beamten fiel aber auf, dass aus dieser ein „erheblicher Geruch von Marihuana“ drang.

Darauf angesprochen, sagte der Bewohner, dass Drogen in der Wohnung lägen. Die Staatsanwaltschaft ordnete eine Durchsuchung an. In der Wohnung fanden die Polizisten ein Kilogramm Haschisch, Marihuana und LSD. Der Mann und seine mit ihm in der Wohnung lebende Freundin müssen sich nun wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten. Gegen ihn wurde Haftantrag gestellt. (afp)