Sittenstrolch in Nürnberg: Junger Mann in Begleitung entblößt sich vor Kindergruppe am Spielplatz

Montagabend, 2. September, im Westen von Nürnberg: Als sich eine Gruppe von fünf Kindern an diesem Abend noch gegen 20.15 Uhr auf dem Spielplatz an der Redtenbacherstraße aufhielt, kam gerade ein junger Mann mit Tarnshirt und Jogginghose vorbei. Er war in Begleitung einer Frau.

Nach Angaben der Polizei zeigte sich der Mann gegenüber den Kindern plötzlich „in unsittlicher Art und Weise“, wie Polizeisprecherin Janine Mendel erklärte.

Die Kinder machten sich unverzüglich auf den Heimweg und erzählten ihren Eltern von dem Vorfall. Die Polizei wurde informiert und eine Fahndung im Tatortbereich angesetzt. Doch der junge Mann konnte nicht mehr gefunden werden.

Nun bittet die Polizei Nürnberg um Hinweise von Zeugen zur Tat und Identität des Gesuchten unter Telefon 0911 / 2112 – 3333.

Täterbeschreibung:

Alter: ca. 20 Jahre

Gestalt: ca. 1,70 Meter

Aussehen: dunkelhäutig, lockige, dunkle Haare

Bekleidung: graues Camouflage-T-Shirt (Tarnmuster), schwarze Jogginghose, schwarze Schuhe

Besonderheiten: trug Flasche mit gelbem Inhalt bei sich

(sm)