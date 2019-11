„Spiegel“: Landesmedienanstalt aus NRW will gegen Pornoseiten vorgehen

Die Landesmedienanstalt Nordrhein-Westfalen will einem „Spiegel“-Bericht zufolge gegen ausländische Anbieter von Pornoseiten vorgehen.

Grund dafür sei, dass diese vor dem Aufruf ihrer Portale keine Altersprüfung vornähmen und Nutzer gleich mit Pornografie konfrontiert würden, schrieb das Magazin laut Vorabmeldung vom Freitag.

Die Landesmedienwächter vermuten einen Verstoß gegen den deutschen Staatsvertrag zum Jugendmedienschutz.

Ob sich die Regelungen gegenüber den unter anderem in dem EU-Land Zypern ansässigen Betreibern durchsetzen lassen, sei aber offen.

Der Direktor der Landesmedienanstalt, Tobias Schmid, betonte im „Spiegel“, sich nicht abschrecken zu lassen. Er habe Verbindung zu den Medienwächtern in Zypern aufgenommen. (afp)

