Wem gehört das erschöpfte Stinktier? Tier an der Autobahn gibt Polizei in Hagen Rätsel auf

Die Polizei im nordrhein-westfälischen Hagen sucht den Besitzer eines Stinktiers. Hunde eines Spaziergängers erschnüffelten das schwarz-weiße Tier am Sonntag an einer Autobahn, wie die Ordnungshüter am Montag mitteilten. Der Skunk kauerte augenscheinlich erschöpft unter einem Busch.

Stinktiere: für gewöhnlich nicht in der freien Wildbahn Europas heimisch

Der Spaziergänger informierte die Polizei, die das eigentümliche Tier schnell identifizierte. Der Skunk wurde in eine Auffangstation für Wildtiere gebracht. „Stinktiere sind für gewöhnlich nicht in der freien Wildbahn Europas heimisch – wie das Raubtier sich in Hagens Wälder verirrte, ist völlig unklar“, hieß es im Polizeibericht. Die Beamten hoffen nun auf Hinweise zu seinem Besitzer. (afp)