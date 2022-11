Verdächtiger des Pelosi-Angriffs sei kein Rechtsextremist, so der Anwalt der Ex-Freundin

David DePape in Berkeley, Kalifornien, am 13. Dezember 2013. Foto: Michael Short/San Francisco Chronicle via AP

David DePape, der Verdächtige des Hammerangriffs auf Paul Pelosi, Ehemann der Vorsitzenden des Repräsentantenhauses, hat sich sowohl linken als auch rechten Verschwörungstheorien verschrieben. Das sagt der Anwalt der Ex-Freundin DePapes.

Laut Christopher Dobbins, dem Anwalt der Ex-Partnerin von David DePape (48), sei der Verdächtige des Hammerangriffs auf Paul Pelosi kein Rechtsextremist. Er mache sich vielmehr sowohl rechte als auch linke Verschwörungstheorien zu eigen. Dobbins widerspricht damit dem gängigen Narrativ der Mainstream-Medien, demzufolge David DePape als Rechtsextremist einzuordnen sei. Es wird vermutet, dass dies ein taktisches Wahlkampfmanöver sein könnte, um die Chancen der Republikaner bei den Zwischenwahlen zu schwächen.

Das habe ihm seine Mandantin, Oxane „Gypsy“ Taub, David DePapes frühere Freundin kürzlich mitgeteilt. Diese sitzt derzeit selbst wegen 20 Verbrechen an einem Teenager im Gefängnis. Christopher Dobbins, sagte der Epoch Times am 2. November, dass nach seinen Gesprächen mit Taub die Theorien, DePape sei ein Rechtsextremist, nicht haltbar seien.

Dobbins meint, dass DePape generell dazu neige, Verschwörungstheorien zu glauben, unabhängig davon, ob sie links- oder rechtsextrem seien. „Er ist überall dabei“, sagte Dobbins.

Dobbins erläuterte, dass er seit DePapes Verhaftung, am 28. Oktober beim Einbruch in die Pelosi-Villa in San Francisco, häufig von Taub angerufen wurde. Sie sei sehr besorgt um DePape, so Dobbins. Sie habe zudem versucht, Gelder für DePapes Verteidigung zu sammeln.

Aussagen von Dobbins und eines Nachbarn werfen ein neues Licht auf DePape’s unorthodoxen Lebensstil, seine augenscheinliche Obdachlosigkeit und seine Gedankengänge.

„Obwohl er im Moment wahrscheinlich der Staatsfeind Nr. 1 ist“ und DePape und Taub sich offenbar schon seit einiger Zeit entfremdet haben, sorgt sich Taub immer noch um ihren Ex, so Dobbins.

Sie glaube, dass er tief gestört sei und ernsthafte psychische Probleme habe, sagte Dobbins. Die beiden kennen sich seit vielen Jahren, und Abbildungen von beiden tauchen 2013 in Zeitungen in San Francisco, als sie gegen städtische Verordnungen zum Verbot öffentlicher Nacktheit protestierten.

Taub bat Dobbins, DePape zu verteidigen. Dobbins habe das Angebot abgelehnt, um einem möglichen Interessenkonflikt im Zusammenhang mit seiner Vertretung von Taub aus dem Weg zu gehen.

Anwalt bestreitet ‚Verguckt‘-Behauptung

DePape ist der Vater von zwei der drei Kinder von Taub. Eine Tochter, die von einem anderen Mann gezeugt wurde, ist erwachsen; zwei Jungen, die im späten Teenageralter oder frühen Erwachsenenalter sind, lebten während der juristischen Schwierigkeiten ihrer Mutter allein auf deren Grundstück, sagte Dobbins.

Die heute 53-jährige Taub sitzt in der Nähe von Los Angeles in Haft, weil sie sich an einem Teenager vergriffen hat, so die Staatsanwaltschaft in einer Pressemitteilung, als sie im August 2021 von einer Jury verurteilt wurde.

Dobbins weist darauf hin, dass seine Mandantin sich selbst verteidigt hat und immer noch ihre Unschuld beteuert. Sie sagte aus, dass ihr Verhalten gegenüber dem Jungen falsch interpretiert worden sei.

Der Teenager war ein Schulkamerad eines ihrer Söhne, und Taub war überzeugt, dass der Junge missbraucht wurde, so Dobbins. Sie glaubte, sie würde ihm helfen, da sie ihn wiederholt kontaktierte, nachdem sie aufgefordert worden war, damit aufzuhören, sagte Dobbins. Aber „sie hat ihn nie berührt“, erklärte er.

Die Staatsanwaltschaft erklärte jedoch, Taub habe sich 2018 „in einen 14-jährigen Jungen verguckt“ und die Straftaten begangen.

So drückte es die Bezirksstaatsanwaltschaft von Alameda County in einer Pressemitteilung aus.

Die Staatsanwaltschaft veröffentlichte die Mitteilung im August 2021, nachdem ein Geschworenengericht Taub für schuldig befunden hatte, vier Kapitalverbrechen begangen zu haben – versuchte Kindesentführung, Stalking und zweimaliges Verleiten eines Zeugen – sowie 16 Vergehen: einen Fall von Belästigung und 15 Verstöße gegen gerichtliche Anordnungen, sich von dem Jungen fernzuhalten.

„Im Laufe von 14 Monaten schickte sie ihm zahlreiche obsessive E-Mails, erstellte gegen ihn gerichtete Blogs, benutzte seine Freunde, um ihm Nachrichten zu schicken, und versuchte schließlich, ihn ein paar Blocks von seiner Schule in Berkeley zu entführen“, heißt es in der Mitteilung. „Während der Fall anhängig war, versuchte Taub auch, das Opfer von einer Aussage abzuhalten.“

DePape lebte im Schulbus

Dobbins, der Lehrer war, bevor er vor 14 Jahren Anwalt wurde, sagte, Taub sei eine der interessantesten und ungewöhnlichsten Klienten, die er je kennengelernt habe.

Er beschrieb sie als Freigeist und wohlmeinenden Idealisten, der missverstanden werden kann. „Sie ist eine Art Außenseiterin, die an die Grenzen geht“, sagte er und räumte ein, dass ihr nackter, unkonventioneller Lebensstil die Nachbarn irritiert; er sagte, er habe die Wohngegend schon mehrmals besucht.

Ryan La Coste, der in der Nähe des Hauses wohnt, in dem Taub im Block 1500 der Woolsey St., Berkeley, Kalifornien, lebte, sagte der Epoch Times, dass er DePape flüchtig kenne. Er glaube aber, dass DePape manchmal in einem gelben Schulbus wohnte, der auf dem Grundstück geparkt sei.

Die Behörden gehen davon aus, dass DePape in den letzten zwei Jahren hauptsächlich in einer Garage in der Shasta Street in Richmond, Kalifornien, gelebt hat.

La Coste zufolge tauchte DePape sporadisch in der Nachbarschaft von Berkeley auf, auch nachdem Taub inhaftiert worden war. La Coste glaubt, dass er DePape zuletzt vor ein paar Monaten im Bus wohnen sah.

Probleme seit DePapes Einzug

La Coste wohnt seit fünf oder sechs Jahren in der Nachbarschaft. Gleich nachdem er eingezogen war, „begannen sofort die Probleme “ in Taubs Haus, erzählte er.

„Kinder haben hier draußen Feuer gelegt. Sie trugen Schnorchelklamotten und Badehosen, legten Feuer und der Rauch drang in mein Haus“, sagte er. „Also versuchte ich, es ihrer Mutter zu sagen, ohne zu wissen, wer sie war.

Später am Abend erhielt er einen Anruf, der „super-schräg“ gewesen sei, berichtet er. „Sie sagten, ich hätte gedroht, ihre Kinder zu töten… und von da an wurde es immer schlimmer… sie belästigten mich ständig, störten mich und versuchten, sich mit mir zu streiten.“

Das hörte erst auf, als Taub wegen der Vorwürfe in Bezug auf den Jungen eingesperrt wurde. Laut Gerichtsakten kann sie im Januar auf Bewährung entlassen werden.

La Coste beschrieb DePape und eine Reihe anderer „Charaktere“, die auf Taubs Grundstück ein und aus gingen, „fast wie ein Hippie-Kollektiv“.

„Sie haben hier gezeltet und versucht, mir über den Zaun hinweg Drogen zu verkaufen“, sagte er, und sie sind aktive Nudisten; sie sind überall im Internet zu sehen.

Sogar Taubs Söhne sind dafür bekannt, dass sie „einfach nackt dastehen“, sagte La Coste, sogar vor seiner 13-jährigen Nichte.

Psychedelische Erlebnisse?

La Coste sagte auch, dass er es seltsam fand, dass Taub in eine psychoaktive Substanz namens Ibogain verliebt war, die sie in Mexiko besorgte und dann häufig anderen, auch ihm, anbot.

Ibogain wird in einem afrikanischen Regenwaldstrauch namens Tabernanthe Iboga gefunden. „Es ist nicht lizenziert, wird aber zur Behandlung von Drogen- und Alkoholsucht eingesetzt“, heißt es in einem Bericht der National Library of Medicine aus dem Jahr 2016. „Berichte über die Giftigkeit von Ibogain geben jedoch Anlass zur Sorge.“

Auf die Aussagen von La Coste über Ibogain angesprochen, bestätigte Dobbins, dass seine Mandantin während ihres Prozesses im letzten Jahr über die Droge ausgesagt hatte und dass sie versucht hatte, sie dem jungen Mann, mit dem sie zusammen war, anzubieten.

Taub glaubte fälschlicherweise, dass Richter Mark McCannon vom Alameda County Superior Court und die Geschworenen verstehen würden, „dass Heilung ihre große Sache war“, sagte Dobbins, und sie glaubt, dass Ibogaine „geistig heilend sein soll“. Dobbins meint, ihre Aussage sei nach hinten losgegangen.

Dobbins wusste nichts von einem Unternehmen, das Taub 2019 mit dem Namen Life on the Street Support Services Inc. angemeldet hat, aber er sagte, es passe zu seinem Verständnis von ihrem Wunsch, anderen zu helfen.

La Coste sagte, Taub und die Leute, die sich in ihrem Haus aufhalten, seien schwer zu durchschauen. Obwohl sie behaupten, „liebevoll und freundlich“ zu sein, komme eine überraschende Menge an Wut aus dem Haus.

Sie stellen Fahnen und Schilder auf, die verschiedene Gruppen und Anliegen unterstützen, und doch, so La Coste, „sind sie dann wiederum extrem unhöflich zu ihren Nachbarn“.

Dieser Artikel erschien im Original auf theepochtimes.com unter dem Titel: „EXCLUSIVE: Suspect in Pelosi Attack Embraced Left- and Right-Wing Conspiracy Theories, Ex-Girlfriend’s Lawyer Says“ (redaktionelle Bearbeitung jw)