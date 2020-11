Zwei Menschen in Nürnberg auf offener Straße erschossen – Tatverdächtiger festgenommen

In Nürnberg sind am Samstag zwei Menschen erschossen worden. Nach Angaben einer Polizeisprecherin wurde ein möglicher Tatverdächtiger festgenommen. Tödlich verletzt wurden demnach ein Mann und eine Frau, die auf offener Straße entdeckt wurden. Die Lage ist unter Kontrolle, es besteht keine Gefahr für Unbeteiligte, teilte Polizei per Twitter mit. Sie geht aktuell von einer Beziehungstat aus.

Weitere Angaben konnten die Ermittler zunächst nicht machen. Die Tat ereignete sich im Stadtteil Gebersdorf. Das Gebiet um den Tatort wurde weiträumig abgesperrt. (afp)