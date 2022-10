China: Polizei hält Touristen mit Maschinengewehren im Flughafen fest

China führt seine Null-COVID-Politik mit unverminderter Härte fort. Nun halten bewaffnete Polizisten eine Vielzahl von Touristen auf dem Flughafen der Provinz Xishuangbanna fest.

Videoaufnahmen von chinesischen Polizisten mit Maschinengewehren, die auf dem Flughafen der Provinz Xishuangbanna (Banna) Touristen daran hindern, ihre Flugzeuge zu besteigen, haben sich viral verbreitet. Am 4. Oktober hatten die lokalen Behörden von Banna plötzlich die Stadt Jinghong abgeriegelt. Infolgedessen saßen viele Touristen auf dem Flughafen fest. Sie riefen: „Wir wollen nach Hause!“

Daraufhin traten bewaffnete Polizisten in voller Schutzkleidung am Flughafen auf. Es ist nicht klar, ob ihre Waffen mit scharfer Munition geladen waren. Ein Tourist schrie: „Wollt ihr uns alle umbringen?“

Die Bezirkshauptstadt Jinghong mit ihren 642.737 Einwohnern wurde am 4. Oktober abgeriegelt. Ab 14 Uhr wurden der Flug- und Zugverkehr eingestellt und die Autobahnen gesperrt. Viele Passagiere saßen fest. Die chinesischsprachige Ausgabe der Epoch Times sprach mit mehreren Passagieren, die sich zu diesem Zeitpunkt in dem Flughafen aufhielten.

Polizei unterdrückt Protest

Ein Tourist in Jinghong namens Song [Anm. d. Red.: Name geändert], schilderte der Epoch Times am 5. Oktober, er sei am Flughafen gewesen, als die bewaffnete Polizei kam, um den Protest der Touristen, die nicht an Bord ihres Flugzeugs gehen durften, zu beenden.

Die Touristen hätten sich in der Abflughalle des Flughafens von Banna aufgehalten. „Wir sahen, wie Flugzeuge landeten und wieder starteten, ohne die Passagiere an Bord zu lassen, und so stürmten einige Reisende die Flugsteige, in der Hoffnung, eine Gelegenheit zum Abflug zu bekommen“, sagte Song.

Mehrkosten für die Touristen

Alle Flüge nach 14 Uhr wurden ohne Vorankündigung gestrichen. Song erläuterte: „Wir haben bis Mitternacht protestiert und keine Antwort von den Behörden erhalten, wann wir abreisen können.“ Song wohnt immer noch in einem Hotel in Jinghong. „Niemand weiß, wie lange Jinghong gesperrt sein wird. Wir stellten fest, dass die Flugpreise für zukünftige Flüge erheblich gestiegen sind“, sagte Song.

Die Kosten für die Hotelunterkunft hätten sie selbst tragen müssen. „Wir verließen den Flughafen nach Mitternacht. Das Hotel, in dem wir übernachtet hatten, verlangte 260 Yuan (37,43 Euro) pro Nacht. Einigen Touristen wurden 300 Yuan pro Nacht berechnet“, sagte Song. Das Hotel habe seine Gebühren für Neuankömmlinge erhöht.

„Jetzt, da alle Flüge gestrichen und der Zugverkehr eingestellt wurde, können wir nirgendwo mehr hingehen“, erzählte er der Epoch Times. Einige Touristen hätten das Hotel wechseln wollen, es aber nicht verlassen können, da alle öffentlichen Verkehrsmittel und Taxis nicht mehr fahren durften.

Verlängerte Abriegelung

Die Touristin Lin [Name geändert] aus Shenzhen äußerte, dass sie so bald wie möglich nach Hause zurückkehren wolle. „Die örtliche Regierung hatte uns zuvor mitgeteilt, dass die Stadt bis zum 6. Oktober abgeriegelt sein würde. Dann hat sie die Frist bis zum 9. Oktober verlängert. Die Behörden haben uns außerdem aufgefordert, während der fünftägigen Sperrung drei PCR-Tests durchzuführen“, so Lin gegenüber The Epoch Times.

Sie sagte, dass etwa 1.000 Reisende aus Shenzhen in Jinghong eingeschlossen worden seien. Einige Personen hielten sich nach dem Konflikt immer noch auf dem Flughafen auf, so Lin.

„Wir haben bei der Regierung von Shenzhen angerufen und sie über unsere Situation informiert. Wir haben sie gefragt, ob sie [die Beamten der Regierung von Shenzhen] uns helfen können, Flugzeuge zu chartern, um uns auf eigene Kosten nach Shenzhen zurückzufliegen“, sagte Lin.

Fünf Tage Quarantänezeit

Laut einer Mitteilung des Kommandos für Pandemieprävention und -kontrolle in Jinghong vom 4. Oktober werden alle Personen fünf Tage lang unter Quarantäne gestellt und innerhalb dieser Zeit drei PCR-Tests unterzogen. Nur Personen mit drei negativen Testergebnissen und ohne COVID-19-Symptome dürfen die Provinz verlassen, heißt es in der Mitteilung.

Die taiwanische „Central News Agency“ (CNA) geht davon aus, dass Chinas Lokalregierungen ihre bereits strenge Null-COVID-Politik weiter verschärfen werden. So wolle das Regime die Ausbreitung von COVID-19 nach Peking verhindern, da der wichtige Nationale Kongress der KPC kurz bevorstehe.

Berichten zufolge wurde der erste COVID-19-Fall am 2. Oktober in Jinghong bekannt. Die Provinzregierung von Yunnan teilte am 6. Oktober mit, dass die Stadt bis Mitternacht des 5. Oktober einen asymptomatischen Fall und drei symptomatische Fälle gemeldet hat.

Dieser Artikel erschien im Original auf theepochtimes.com unter dem Titel: Chinese Police Reportedly Lock Down Tourists in Airport With Machine Guns Amid Snap Shut in Yunnan Province (redaktionelle Bearbeitung mf)