Corona-Massentests in Dalian nach neuen Virusfällen – Fischmarkt geschlossen

Eine dritte Region in China meldet Virusfälle. Nun sollen Hunderttausende Menschen auf das Virus getestet werden.

Eine dritte Region in China meldet Virusfälle. Nun sollen Hunderttausende Menschen auf das KPC-Virus getestet werden. Die nordöstliche chinesische Stadt Dalian in der Provinz Liaoning meldete 15 bestätigte Virusfälle, drei davon waren Einheimische. In zwölf Fällen handelte es sich um symptomlose Corona-Infizierte. Das geht aus einer Pressekonferenz der lokalen Behörden hervor.

Wieder Fischmarkt als Ausgangsort

Der Erklärung zufolge hatten alle drei lokalen Fälle die Stadt nicht verlassen, bevor sie infiziert wurden, und hatten keinen Kontakt mit Menschen, die von Virus-Hotspots kamen.

Der erste Fall war ein 58-jähriger Mann, der auf einem lokalen Fischmarkt arbeitete. Er lebt allein. Er hatte am 16. Juli Fieber bekommen und wurde am 22. Juli positiv auf das Virus getestet und befindet sich jetzt im Zentralkrankenhaus zur Behandlung gegen das Virus. Nach dem bestätigten Fall wurden der Fischmarkt sowie 18 damit verbundene lokale Vertriebsunternehmen geschlossen. Nachdem weitere Fälle aufgetaucht sind, wurde auch die U-Bahnlinie gesperrt.

Massentests in Dalian geplant

In Dalian leben fast 7 Millionen Menschen. Die lokalen Behörden kündigten an, fast 200.000 Menschen auf das Virus zu testen.

Eine Einheimische teilte uns mit, dass sie die Situation für ernster hält, als die Beamten zugeben.

Es gibt mehr als einen Fall, ich glaube, es gibt noch einen weiteren, und die Regierung wird es uns später sagen, weil sie nicht will, dass wir in Panik geraten.“ (Xiaohan, Pseudonym)

Inspektoren der örtlichen Behörden reinigten den mit dem ersten Virus-Fall in Verbindung stehenden Fischmarkt und fanden Spuren des Virus. Laut Beamten könnte das Virus mit Meeresfrüchten in Verbindung stehen.

In Peking führten die Behörden den neuen Ausbruch auf importierten Lachs im größten Lebensmittelmarkt der Stadt zurück. Experten halten es jedoch für unwahrscheinlich, dass sich das Virus durch Fisch verbreiten könnte. Auch das chinesische Amt für Seuchenbekämpfung sagte, es sei unwahrscheinlich, dass Lachs das Virus übertragen könne.

Kürzlich hatte es bereits Ausbrüche in der Hauptstadt Peking und in der nordwestlichen autonomen Region Xinjiang gegeben. Vor einigen Wochen flammten Ausbrüche auch in Südchina und in Harbin im Nordosten auf. (sm)