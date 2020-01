Disneyland Shanghai bleibt im Kampf gegen Virus geschlossen

Aufgrund der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus bleibt das Disneyland in Shanghai ab Samstag vorerst geschlossen. Die Entscheidung sei zum Schutz des Personals und der Besucher getroffen worden, teilte der Vergnügungspark am Freitag mit. Am Wochenende beginnen einwöchige Ferien zum chinesischen Neujahr, und Disneyland hatte besondere Spektakel geplant. Alle Besucher, die bereits gebucht haben, würden entschädigt, erklärte der Park auf seiner Website.

Wann Disneyland seine Tore wieder öffnet, war zunächst unklar. Das Datum werde in Abstimmung mit den Behörden bekanntgegeben, hieß es.

Auch der weltbekannte kanadische Zirkus Cirque du Soleil sagte seine festen Shows in Hangzhou bis auf weiteres ab. Er reagiere damit auf die Bitte der Behörden, alle Aktivitäten in Sälen mit mehr als hundert Besuchern abzusagen, erklärte Cirque du Soleil-Chef Daniel Lamarre.

China reagiert derzeit mit drastischen Maßnahmen auf die Ausbreitung des neuartigen Erregers einer schweren Lungenkrankheit. In mehreren Städten der zentralchinesischen Provinz Hubei wurden die öffentlichen Verkehrsverbindungen weitgehend gekappt, Millionen von Menschen stehen damit praktisch unter Quarantäne. Bereits seit Donnerstag steht die Elf-Millionen-Einwohner-Stadt Wuhan, in welcher der Erreger erstmals registriert worden war, unter Quarantäne.

Vielerorts wurden zudem die Festivitäten rund um den chinesischen Neujahrstag an diesem Samstag abgesagt, darunter in Peking. In der Hauptstadt wurden auch einige touristische Attraktionen geschlossen, darunter ab Samstag die Verbotene Stadt.

Seit Ausbruch des schweren Lungenkrankheit im Dezember starben den Behördenangaben zufolge 26 Menschen, weitere 830 Fälle wurden inzwischen bestätigt. Auch aus anderen Ländern wurden einzelne Fälle des Virus gemeldet, darunter aus Thailand, Japan, Südkorea, Taiwan, Vietnam und den USA.

Das neue Virus soll anfangs von Tieren auf einem Markt in Wuhan übertragen worden sein. Es ähnelt dem gefürchteten Sars-Erreger. An der Sars-Epidemie waren in den Jahren 2002 und 2003 allein in Festlandchina und Hongkong knapp 650 Menschen gestorben. (afp)