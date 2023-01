Festlandchinesen senden Grüße und Dankesbotschaften an Falun-Gong-Gründer Li Hongzhi

Falun-Gong-Praktizierende nehmen an der chinesischen Neujahrsparade in Flushing, New York, am 21. Januar 2023 teil. Foto: Samira Bouaou/The Epoch Times

Mitten in der starken Corona-Welle begann das Jahr des Hasen in China. Anlässlich des chinesischen Neujahrs lassen Tausende Chinesen dem Gründer von Falun Gong ihre Glückwünsche ausrichten. Lesen Sie, warum ...

In China ist es seit Langem Tradition, seinen Liebsten und Menschen, den man besonders danken will, zum chinesischen Neuen Jahr zu grüßen. Zum Auftakt des diesjährigen chinesischen Neujahrsfestes am 22. Januar schickten viele Chinesen vom Festland Grußkarten an Herrn Li Hongzhi, dem Begründer von Falun Dafa.

Falun Dafa – auch Falun Gong genannt – ist eine Meditationsschule für Körper und Geist, die Herr Li Hongzhi 1992 erstmals der chinesischen Öffentlichkeit vorstellte. Sie ist tief in der chinesischen Tradition verwurzelt und dient der Selbstverbesserung. Neben fünf meditativen Körperübungen bilden die drei Prinzipien Wahrhaftigkeit, Barmherzigkeit und Nachsicht den Kern der Lehre von Falun Dafa.

70 bis 100 Millionen Falun-Gong-Praktizierende in China

In nur wenigen Jahren verbreiteten sich die guten Auswirkungen von Falun Gong wie ein Lauffeuer, bis es schätzungsweise 70 bis 100 Millionen Praktizierende im Land gab. Damit war die Praxis die wohl größte unabhängige Gruppierung in der Geschichte der Volksrepublik China. Hunderte versammelten sich morgens oder abends in den Parks, um gemeinsam die Übungen zu praktizieren. Das war dem damaligen Führer der Kommunistischen Partei Chinas (KPC), Jiang Zemin, jedoch ein Dorn im Auge.

Die Entscheidung, Falun Gong zu verfolgen, kam fast ausschließlich von ihm. Andere Mitglieder des Ständigen Ausschusses des Politbüros schlugen zum Umgang mit Falun Gong eine diplomatische Herangehensweise vor. Sie wussten, dass Falun Gong friedlich ist und keinerlei politische Ambitionen hegt. Jiangs Gegnerschaft bezüglich Falun Gong war persönlicher Art. Sie wurzelte in seinem Neid auf die Beliebtheit der Praktik. Auch wurde berichtet, dass er glaubte, mit einer Zerstörungskampagne im Stil der Kulturrevolution seine Macht festigen zu können.

Jiang Zemin startete Ausrottungskampagne

Im Juli 1999 ordnete Jiang eine umfassende Kampagne zur Ausrottung von Falun Gong an. Jeder, der Falun Gong praktiziert, wurde festgenommen und in Gefängnisse oder Arbeitslager gesperrt. Gleichzeitig startete das kommunistische Regime eine umfassende Propagandakampagne in den Staatsmedien, um das Üben von Falun Gong in der Bevölkerung zu dämonisieren. Jiang Zemin dachte, Falun Gong innerhalb von nur drei Monaten auslöschen zu können, was er aber wegen der inneren Überzeugung der Übenden nicht schaffte.

Bis heute befinden sich Millionen Praktizierende in Hafteinrichtungen. Berichte über Folter, Gehirnwäsche, Tote und sogar Organraub an Lebenden kommen seit Jahren fast täglich aus China. Falun-Gong-Praktizierende in China und auch im Ausland reagierten auf die Verfolgung mit einer Aufklärungskampagne. Der friedliche Widerstand umfasst die Verteilung von Informationsmaterial und die direkte Ansprache von Chinesen, um auf die Lügen der KPC hinzuweisen und die Verfolgung zu beenden.

Zehntausende Neujahrsgrüße für Herrn Li Hongzhi

Auch in diesem Jahr gingen wieder Zehntausende Neujahrsgrüße aus Festlandchina bei Minghui.org ein. Die in den USA ansässige Website berichtet aus erster Hand über Nachrichten im Zusammenhang mit Falun Gong und der Verfolgung. Neben den Glückwünschen von Falun-Gong-Praktizierenden aus der ganzen Welt haben auch Festlandchinesen, die selbst nicht Falun Gong ausüben, ihre Grüße an Herrn Li übermittelt.

Sie kommen aus allen Regionen des Landes, von Großstädten wie Peking und Tianjin bis hin zu Dörfern in abgelegenen ländlichen Gebieten der südchinesischen Provinz Yunnan. In den E-Cards wird Herr Li in der Regel als „Meister“ angesprochen. Gemäß der chinesischen Tradition drückt man damit seinen Respekt für einen spirituellen Lehrer aus. Viele Absender haben jedoch aus Angst vor Repressalien ihren Namen nicht genannt.

Indoktrination von Kindesbeinen an

Ein Einwohner von Tianjin schrieb: „Durch die Indoktrination von Kindesbeinen an mit Atheismus, der Evolutionstheorie und den Theorien der Kommunistischen Partei Chinas war ich engstirnig und tat viele falsche Dinge, wodurch ich viel Karma erzeugte“. In China glaubt man traditionell, dass man durch schlechte oder unmoralische Taten Karma erzeugt, wodurch man selbst wiederum Leiden erfahren wird – sei es in diesem oder in einem anderen Leben.

„Ich danke den [Falun-Gong-]Praktizierenden, die mich über die Wahrheit aufgeklärt haben. Ihre Worte haben mir geholfen zu verstehen, wie wichtig es ist, ein guter Mensch zu sein. Die KPC hat unverzeihliche Verbrechen begangen. Ich hoffe, dass sie bald untergehen wird“. Er selbst sei zwar kein Falun-Gong-Praktizierender, habe aber fast alle Vorträge von Herrn Li gelesen. „Ich weiß von Herzen, dass Falun Dafa rechtschaffen ist.“

Ein Einwohner aus der ostchinesischen Küstenprovinz Shandong übermittelte Grüße im Namen seiner Familie.

„In meiner Familie gibt es acht Personen, die mit Falun Gong angefangen haben. Indem sie sich nach der Lehre richten, gehen sie mit gutem Beispiel voran, wodurch unsere Familie harmonischer und glücklicher ist. Alle unsere Verwandten unterstützen Falun Gong. Wir glauben, dass Falun Dafa gut ist“, heißt es in der Grußbotschaft. „Auch hoffen wir alle, dass die Verfolgung bald aufhört, damit alle ihren Glauben frei praktizieren können.“

Schutz während des massiven Ausbruchs

Als das chinesische Regime im Dezember die strengen Reisebeschränkungen der Null-COVID-Politik aufhob, konnten viele Millionen Chinesen das erste Mal seit drei Jahren zum Neujahrsfest nach Hause reisen. Doch da sich COVID rasant ausbreitete und Krankenhäuser und Beerdigungsinstitute überlastete, hat die Angst vor einer Ansteckung die Freude über das lang ersehnte Familientreffen eingetrübt.

„Fast 90 Prozent der Bevölkerung in meiner Stadt sind infiziert. Der massive Ausbruch hat die Menschen in Panik versetzt und hilflos gemacht“, schrieb ein Einwohner der Stadt Harbin, Provinz Heilongjiang in einer Grußkarte. Obwohl sich mehrere seiner Angehörigen infizierten, konnten sie die schweren körperlichen Symptome und die psychische Belastung mithilfe der Lehren von Falun Gong bewältigen, schrieb er. Sie alle bemühten sich, positiv zu bleiben und rezitierten wiederholt „Falun Dafa ist gut“ und „Wahrhaftigkeit, Mitgefühl und Nachsicht sind gut“.

Ein Bewohner des Pekinger Stadtteils Shijingshan schrieb. „Fast alle Nachbarn waren auf einmal infiziert, einschließlich einer Familie, die sich einen Monat lang freiwillig selbst isoliert hatte … Aber in meiner Familie wurde niemand positiv getestet. Wir glauben, dass die Pandemie auf Menschen abzielt, die mit der KPC verbunden sind“, schrieb der Einwohner und bezog sich dabei auf den Artikel von Herrn Li vom März 2020. Alle seine Familienmitglieder hätten sich bereits von der Partei distanziert und dazu eine öffentliche Erklärung abgegeben. „Wir danken Meister Li aufrichtig dafür, dass er unser Leben gerettet hat“.

Artikel von Herrn Li Hongzhi zu Beginn der Pandemie

In einem Artikel vom März 2020, der zu Beginn der Pandemie veröffentlicht wurde, schrieb Herr Li: „Epidemien sind an sich von Gottheiten arrangiert und treten im Laufe der geschichtlichen Entwicklung unvermeidlich auf. Wenn die Herzen der Menschen nicht mehr gut sind, erzeugen die Menschen Karma, bekommen Krankheiten und werden von Katastrophen heimgesucht.“

„Aber solch eine Pandemie wie die des „KPC-Virus“ (Wuhan-Lungenentzündung) kommt zweck- und zielgerichtet. Sie tritt auf, um diejenigen, die zur bösartigen Partei gehören, und die Personen, die mit der bösartigen Kommunistischen Partei zusammenarbeiten, auszusortieren.“

„Doch was ist nun zu machen? Menschen sollen sich strikt von der bösartigen Kommunistischen Partei Chinas distanzieren und nicht auf ihrer Seite stehen. Denn das, was sich hinter ihr versteckt, ist der rote Teufel. An der Oberfläche verhält sie sich wie ein Schurke, der keine Mittel scheut, Böses zu tun. Die Gottheiten werden damit beginnen, sie zu beseitigen, und alle, die auf ihrer Seite stehen, werden aussortiert. Wer dies nicht glaubt, soll einfach abwarten und schauen, was passiert.“

Viele Festlandchinesen wünschen sich, dass die brutale Unterdrückung von Falun Gong bald endet, vor allem, da der frühere Staatschef Jiang Zemin, der die Verfolgung eingeleitet hatte, vor Kurzem gestorben ist. „Jiang Zemin ist tot. Der Zusammenbruch der KPC wird bald kommen … Wir freuen uns auf den Tag des Wiedersehens mit Euch“, hieß es in einer Botschaft eines Einwohners des Kreises Pingshan, Provinz Hebei. „Wir wünschen Ihnen ein frohes chinesisches Neujahr!“

Dieser Artikel erschien im Original auf theepochtimes.com unter dem Titel: Mainland Chinese Express Gratitude in Lunar New Year Greetings to Founder of Falun Gong (deutsche Bearbeitung nh)