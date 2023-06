Chinesischer Manager am Flughafen München festgenommen: Chinas Medien erfinden Geschichten

Bundespolizei am Flughafen München (Symbolbild). Foto: Alexander Hassenstein/Getty Images

Ein Manager eines chinesischen Solarunternehmens wurde am Flughafen München festgenommen. Eigentlich wollte der Mann an der Fachmesse Intersolar Europa teilnehmen. Was war geschehen?

Die Verhaftung eines chinesischen Geschäftsmanns auf dem Flughafen München zieht Kreise. Der Mann wollte als leitender Angestellter einer Solarfirma aus Changzhou an der vom 14. bis 16. Juni in München stattfindenden Intersolar Europe 2023, der größten Solarfachmesse der Welt, teilnehmen. Kurz nach der Landung mit seinem Lufthansaflug LH 727 vo…