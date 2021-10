Musikvideo, das das kommunistische Regime Chinas verspottet, geht viral

Satiere-Song in China verboten

Ein Lied in chinesischer Sprache ist zu einer Internet-Sensation geworden. In weniger als einer Woche wurde der Song auf YouTube über 10 Millionen Mal aufgerufen. Es handelt sich um ein Satire-Duett über das kommunistische Regime Chinas. Der Song ist als romantisches Lied verpackt.

Der malaysische Musiker Namewee und die Australierin Kimberly Chen sind die Interpreten des Songs.

Aber warum ist das Lied so beliebt? Der Text enthält jede Menge Aussagen in chinesischer Sprache, die in den sozialen Medien durch die Decke gehen. Wir schlüsseln sie Zeile für Zeile auf.



Der Song nimmt das Regime mit beinahe jeder Silbe aufs Korn.

Das Lied beginnt mit der Botschaft „Warnung: Seien Sie vorsichtig, wenn Sie ein zerbrechliches ‚Rosa Herz‘ haben.“

Das bezieht sich auf Chinas sensible und chauvinistische Online-Troll-Armee, die oft „Little Pink“ genannt werden. Die Troll-Armee der KP Chinas hinterlässt in der Regel aggressive Kommentare in chinesischen und ausländischen sozialen Medien, die sich gegen Menschen richten, die sich negativ über das KP-Regime in Peking äußern.

In dem Video ist auch Baumwolle zu sehen. Das ist eine Anspielung darauf, dass das kommunistische Regime, die ethnische Minderheit der Uiguren als Zwangsarbeiter für die Baumwollernte in der nordwestlichen Region Xinjiang einsetzt.

Dann wird eine Flagge mit den beleidigenden Buchstaben „NMSL“ gezeigt. Das ist die chinesische Pinyin-Abkürzung, die direkt übersetzt so viel heißt, wie „Deine Mutter ist tot“. Die „Little Pinks“ wünschen den Müttern derjenigen, die ihrer Meinung nach China beleidigen, häufig den Tod.

„Man will den Leuten nie zuhören,

sondern ständige Gegenangriffe starten.

Ich weiß nicht genau, inwiefern ich dich beleidigt habe.

Du gehst davon aus, dass die Welt dein Feind ist.“

Was in dem Clip wie ein Paar aussieht, das sich übereinander beschwert, ist in Wirklichkeit eine Stichelei gegen die leicht zu beleidigenden Parteikader der Kommunistischen Partei Chinas.

Dann eine weitere Zeile:

„Du behauptest, dass ich zu dir gehöre

Leugne nicht, geh schnell nach Hause

Du sagst, ich soll es nicht loslassen, was aber unvernünftig ist

Du verlangst von mir zu erklären…

unsere untrennbare Beziehung“

Dies bezieht sich auf den Anspruch des chinesischen Regimes auf die demokratische Insel Taiwan, die es als „untrennbaren Teil“ Chinas bezeichnet. Das Regime fordert Taiwan auch oft auf, „nach Hause zurückzukehren“ und droht mit einer Invasion, wenn es die Herrschaft der KP Chinas nicht akzeptiert.

Die Äpfel auf dem Tisch in dem Video beziehen sich wahrscheinlich auf die Hongkonger Zeitung „Apple Daily“. Das Blatt wurde geschlossen, nachdem die Polizei das Büro der unabhängigen Zeitung gestürmt und den Besitzer verhaftet hatte, weil es die Pro-Demokratie-Proteste in der Stadt unterstützt und das Regime in Peking kritisiert hatte.

Die geöffnete Toilettentür mit dem Panda darin macht sich über die Tatsache lustig, dass viele öffentliche Toiletten in China keine Türen haben.

Dann wird in dem Clip ein Fledermaus-Spielzeug gezeigt, das auf den Ursprung von COVID-19 verweist, der vielleicht etwas mit Fledermäusen in China zu tun hat. Das Regime nennt diejenigen, die eine Untersuchung vom Ursprung des Virus in China fordern, oft „antichinesische Rassisten“.

Die nächsten Zeilen:

„Es ist illegal, die Firewall zu durchbrechen,

man wird vermisst, wenn der Opa das entdeckt“.

Diese Aussage macht sich über Chinas Internet-Zensurinstrument „die Große Firewall“ lustig. Das chinesische Regime hat die Verwendung von Software zur Umgehung der Firewall und zum Aufrufen ausländischer Websites verboten, was zu Gefängnisstrafen führen kann.

„Jemand wird vermisst“ ist eine Redewendung, die chinesische Internetnutzer häufig zu Personen sagen, die die KP Chinas verärgert haben und deshalb möglicherweise in Schwierigkeiten geraten sind.

Das Meme stammt aus der Neujahrsansprache 2017 des kommunistischen Führers Xi Jinping. Es bezieht sich auf chinesische Soldaten, die für das Regime geopfert wurden. Das Material von Xis Rede wurde in ein Bild umgewandelt und im Internet verbreitet.

Dann kommen die Zeilen:

„Er trug Baumwolle und sammelte seinen Lieblingshonig. Gemeinsamer Wohlstand

arbeitete hart, Bekämpfung der Armut

Auf der Lauchfarm

Erhalte tausend Yuan Lohn, ich bin so glücklich“

„Gemeinsamer Wohlstand“ ist eine Phrase, die Xi Jinping verwendet, um sein hartes Durchgreifen gegen verschiedene Sektoren zu rechtfertigen und große Unternehmen zu zwingen, ihren Reichtum an das Regime zu „spenden“.

Chinesische Bürger bezeichnen sich selbst oft als „Lauch“. Das soll bedeuten, dass sie nur „Gemüse“ sind, das darauf wartet, vom Regime oder den Reichen und Mächtigen geerntet zu werden.

Die eintausend Yuan beziehen sich auf die 600 Millionen Menschen in China mit einem Monatseinkommen von 1,000 Yuan, was 140 US-Dollar entspricht.

Diese Zahl wurde letztes Jahr vom chinesischen Premierminister Li Keqiang bekannt gegeben. Angesichts der häufigen Beteuerungen des Regimes, wie großartig die chinesische Wirtschaft sei, wird dies als Ironie betrachtet.

In den folgenden Zeilen heißt es:

„Zensieren Sie alle sensiblen Begriffe,

sonst werde ich zur Umerziehung geschickt und muss Melonen anbauen.

Schlucke den Apfel, schneide die Ananas ab.“

Hami-Melonen sind eine berühmte Obstsorte aus Xinjiang. „Umerziehung“ bezieht sich auf die sogenannten Umerziehungslager in Xinjiang, bei denen es sich in Wirklichkeit um Konzentrationslager handelt. Dort verfolgt das Regime ethnische Minderheiten.

Apfel wiederum bezieht sich auf die Unterdrückung der Pressefreiheit in Hongkong durch das Regime, nachdem es „Apple Daily“ geschlossen hat. Und Ananas bezieht sich auf das Verbot taiwanischer Ananasimporte durch Peking, um Taiwan politisch unter Druck zu setzen.

Die nächsten Zeilen:

„Hör auf, die Welt zu bestehlen

Du willst, dass ich mich beuge, das kann ich nicht“.

Dies bezieht sich darauf, dass China geistiges Eigentum aus anderen Ländern stiehlt. Die zweite Zeile drückt aus, dass der Rest der Welt sich der KP Chinas nicht beugen will.

Die Weibo-Konten der beiden Sänger wurden in China kurz nach der Veröffentlichung des Liedes gesperrt. Aber ihr Video hat sich außerhalb Chinas viral verbreitet, vor allem in Taiwan, Hongkong, Malaysia und Singapur.

Namewee sagte auf seiner Facebook-Seite, dass er China in dem gesamten Lied nicht erwähnt habe. Zitat: „Du denkst jedoch, dass jedes Wort und jeder Satz eine an dich gerichtete Beleidigung ist.“

