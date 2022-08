Propaganda der KP Chinas durch freiwillige Übersetzungen enthüllen

Eine Bewegung will die Machenschaften der KP Chinas enthüllen und übersetzt Nachrichten und Dokumente ins Englische, damit die Außenwelt sie lesen kann. Ihre Aktionen werden jedoch von Internet-Trollen der KP attackiert.

Hunderte Freiwillige wollen die Propaganda der Kommunistischen Partei Chinas (KPC) der Außenwelt zugänglich machen und übersetzen sie ins Englische, damit sie jeder auf Twitter lesen kann. Die Bewegung (The Great Translation Movement) wird häufigen Attacken von Internet-Trollen ausgesetzt.

„Anti-KP-Bewegung mit geringem Budget“

Die Bewegung wurde ins Leben gerufen, um den westlichen Lesern zu verdeutlichen, was die KP Chinas innerhalb Chinas propagiert. Ihre Haltung, die sie auf der internationalen Bühne präsentiert, signalisiert Friedfertigkeit und ein verantwortungsvolles Handeln.

Dies steht jedoch im krassen Kontrast zu dem, was sie in China tatsächlich macht: strenge Überwachung der Bevölkerung, die Befürwortung des Krieges, der Hass und die antiamerikanische Haltung.

„Die meisten Freiwilligen sind die jüngere Generation in ihren 20ern“, sagte ein Verantwortlicher gegenüber Epoch Times.

Ihre Mission besteht darin, das internationale Bewusstsein für die Propaganda der KP Chinas und ihre Gehirnwäschefaktoren zu schärfen.

Es ist eine Anti-KP-Bewegung mit geringem Budget“.

Seit der Gründung der Bewegung Anfang März war sie jedoch häufig das Ziel der Zensurmaschinerie des chinesischen Regimes. Am 28. Juli wurde das Twitter-Konto der Bewegung für einen Tag wieder gesperrt – ohne Begründung.

Ein Verantwortlicher der Bewegung sagte gegenüber Epoch Times, dass das Konto am 1. April schon einmal „gesperrt“ wurde. Er glaubt, dass dies durch falsche Kontonutzer verursacht wurde.

Die Bewegung hat gefälschte Konten identifiziert, die von der chinesischen Polizei manipuliert worden sind, erzählte er.

„Das ist tatsächlich passiert. Wir haben herausgefunden, dass die Polizei der KPC in den Besitz des Ausweises eines legitimen Nutzers gekommen ist – zu dem wir den Kontakt verloren haben“. Die Polizei habe damit dann die Plattform infiltriert.

Internet-Trolle der KP Chinas bombardieren Twitter-Konto

Der chinesische Dissident Lin Shengliang erläuterte seine Beobachtung der Bewegung: „In letzter Zeit gab es massive Online-Kommentare von den Internet-Trollen der KPC. Es sind alle neue Nutzer.“

Die sogenannte „50-Cent-Armee“ der KP Chinas besteht aus Online-Kommentatoren, die das Twitter-Konto der Bewegung mit zahlreichen Beiträgen über Pornografie überfluten. „Ihr Ziel ist es, den Fokus der Bewegung abzulenken“, sagte Lin.

Die Aktivitäten der Bewegung spitzten sich zu, als Japans ehemaliger Premierminister Shinzo Abe ermordet wurde, sagte Lin. Und die Beiträge der Bewegung wurden mit antijapanischen Kommentaren überflutet.

Lin vermutet, dass die Propagandaabteilung der KPC ausländische Unternehmen mobilisiert hat, um die Öffentlichkeitsarbeit über Twitter zu manipulieren.

„Ich werde trotzdem weiterhin aufdecken, was die KPC innerhalb Chinas tatsächlich veröffentlicht, um ihr wahres Gesicht einer Diktatur zu enthüllen“, betonte er.

Dieser Artikel erschien im Original auf The Epoch Times USA unter dem Titel: The Great Translation Movement Will Continue Exposing the CCP: Manager

(deutsche Bearbeitung von sza)

