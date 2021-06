Epoch Times und die Epoch TV-Sendung „Crossroads“ gewinnen Medienpreise

Die Epoch Times und die Epoch TV-Sendung „Crossroads“ haben beim CONTENT2021-Filmfestival in Texas Preise in den Kategorien Nachrichten und Journalismus gewonnen.

Der Preis für „Truth in Journalism“ (Wahrheit im Journalismus) ging an die Epoch Times. Das in New York ansässige Mediennetzwerk, das 21 Sprachen und 33 Länder abdeckt, wird von der erklärten Hingabe angetrieben, „unzensierte und wahrheitsgemäße Informationen“ in die Welt zu bringen.

„Unsere Zeitung wurde aus dem Bedürfnis heraus geboren, auf eine Menschenrechtskatastrophe in China zu reagieren“, sagte Stephen Gregory, der Herausgeber der Epoch Times.

Gregory ergänzte, dass die Epoch Times erst durch die „bösartige und unehrliche Propaganda der kommunistischen Partei ermöglicht“ wurde.

Er bezog sich dabei auf die Bemühungen der Kommunistischen Partei Chinas (KPC), die spirituelle Bewegung Falun Gong in ein negatives Licht zu rücken, um die brutale und unerbittliche Verfolgung der Praktizierenden von Falun Gong durch das Regime zu decken.

Eines der dramatischsten Beispiele für die Anti-Falun Gong-Propaganda der KPC ist der sogenannte „Selbstverbrennungs-Vorfall auf dem Platz des Himmlischen Friedens“ im Jahr 2001.

Bei der inszenierten Aktion arrangierten Beamte des Regimes das Anzünden von bezahlten Komplizen auf dem Platz des Himmlischen Friedens. In einem groß angelegten Propagandafeldzug in den staatseigenen Medien wurde fälschlicherweise behauptetet, dass sich Falun Gong-Praktizierende angezündet hätten. Das schreckliche Filmmaterial ging um die Welt.

Die Epoch Times untersuchte den Vorfall und fand Dutzende von Fakten, die die sogenannte Selbstverbrennung als False Flag Hoax entlarvten. Dennoch übernahmen viele Medien die Fake News der KPC und trugen ungewollt dazu bei, die brutale Verfolgungskampagne des Regimes zu verstärken.

„Die wahrheitsgemäße Berichterstattung der Epoch Times entlarvte die Lügen der kommunistischen Partei für das chinesische Volk. Sie half auch, unser westliches Publikum zu schützen“, sagte Gregory. „Sie entlarvte für sie die Lügen in dieser Propaganda.“

Gleichzeitig habe die Berichterstattung der Epoch Times aufgedeckt, wie kommunistische Ideen in den USA Wurzeln schlagen, fügte Gregory hinzu.

Epoch Times wurde von chinesischstämmigen Amerikanern 2002 in Georgia, Atlanta gegründet. Mittlerweile ist sie in der hart umkämpften US-Medienlandschaft zu einem Begriff geworden. Der Erfolg des Blattes hat jedoch seinen Preis: Einige seiner in China lebenden Reporter wurden verhaftet, gefoltert und ins Gefängnis gesteckt – einige sogar für zehn Jahre.

„Crossroads“: Bestes Videomagazin

Der CONTENT2021-Preis für das beste Videomagazin ging an Joshua Philipp und sein Programm „Crossroads“.

Philipp, Investigativ-Reporter und Moderator der Sendung „Crossroads“ von Epoch TV, sagte in einem Interview mit der Epoch Times, dass der Gewinn des Preises „eine Ehre“ sei.

„Der Sender ist noch ziemlich neu, aber er hat mit seinen Untersuchungen über die Ursprünge des KPC-Virus und mit seinen laufenden Interviews und Nachrichtenanalysen einen großen Einfluss ausgeübt“, sagte Philipp.

Philipp leitete letztes Jahr die Produktion des Dokumentarfilms „Tracking Down the Origin of Wuhan Coronavirus“ (Dem Ursprung des Wuhan-Coronavirus auf der Spur). In dem investigativen Feature werden wichtige Fragen über den Ursprung des KPC-Virus, des Erregers der Krankheit COVID-19, behandelt.

Der Dokumentarfilm stieß auf Ablehnung bei etablierten Medien und wurde auf Social-Media-Plattformen zensiert. Grund dafür war, dass Philipp die Theorie ernsthaft in Erwägung zog, dass das Virus nicht auf natürliche Weise vom Tier auf den Menschen übergesprungen ist, sondern durch ein Laborleck entstanden sein könnte.

Biden-Regierung will Laborleck-Theorie nachgehen

Dennoch hat die Laborleck-Theorie in den letzten Wochen an Zugkraft gewonnen. Die aktuelle Mainstream-Berichterstattung erkennt sie nun weithin als reale Möglichkeit an.

Die Biden-Administration fordert eine Untersuchung der Hypothese und stellt sie als ebenso plausibel dar, wie die Vorstellung, dass das Virus auf natürliche Weise von Fledermäusen auf den Menschen übergesprungen sein könnte.

Philipp sagte, dass der Erfolg seiner Sendung trotz der Bemühungen von Big Tech, seine Inhalte zu unterdrücken, zustande kam.

„All dies kam trotz der vielen Versuche von großen Tech-Plattformen, die Show zu zensieren, zustande. Einschließlich YouTube, das sie völlig demonetisiert hat“, betonte er.

„Trotz dieser Angriffe, wird uns nichts davon abhalten, die Wahrheit zu sagen. Und bald kommen weitere großartige Inhalte“, fügte er hinzu.

Konservative und ihre republikanischen Verbündeten im Kongress behaupten seit Langem, dass Plattformen wie Facebook, Twitter und YouTube an konzertierten Bemühungen beteiligt sind, konservative Stimmen zu unterdrücken. Diese Behauptungen wurden von den Unternehmen bestritten.

Die Preisverleihung findet am 9. September beim CONTENT2021-Summit in den Capernaum Studios in Dallas, Texas, statt.

Das Original erschien in The Epoch Times USA mit dem Titel: The Epoch Times and Epoch TV’s ‘Crossroads’ Program Win Media Awards (deutsche Bearbeitung von mk)

