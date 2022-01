Jetzt erhältlich: Epoch Times Wochenzeitung #26

„Das Thema Überleben schlummert in jedem von uns“

Outdoor-Survival-Experte Fritz Meinecke im Interview

Prof. Stöcker: „Das einzige, worauf es ankommt, sind Antikörper“

Der Lübecker im Interview über seinen Impfstoff, die aktuelle Lage und warum er Antikörpertests 2G vorziehen würde.

Gestandene Eisenbahner fürchten ein zweites „Eschede“

„Technikzoo“, Fachkräftemangel, Schwarze Materiallager: Die Deutsche Bahn hat es nicht leicht. Ein Insider berichtet.

EU-Atomstreit: Das Dilemma der Grünen

Die Grünen, die sich stets für mehr Befugnisse der EU eingesetzt haben, fühlen sich von Brüssel verraten. Der geplante Taxonomie-Entwurf mit seinen Bestimmungen zu Kernkraft und Gas erwischt sie scheinbar auf dem falschen Fuß. Eine Analyse.

Globale Lockdown-Politik führte zu sprunghaft gestiegenen Preisen

Einige Folgen der von den Regierungen ergriffenen Corona-Maßnahmen spüren die Menschen direkt: Lebensmittel wurden um 41 Prozent teurer.

Der weltweite Vormarsch des E-Yuan

Peking treibt seinen digitalen Yuan aggressiv voran. Das Ziel ist: die Dominanz des Dollars brechen ­– am besten schon zu Olympia.

Russland führt Medizintests für Ausländer ein

Arbeitsmigranten und hochqualifizierte Fachkräfte müssen sich in Russland ab Januar 2022 regelmäßig medizinisch untersuchen lassen.

Über 100.000 Euro Entschädigung für Leiden durch Windkraftanlagen

Ein französisches Gericht gab bereits im Juni 2021 in der Berufungsinstanz einem Ehepaar Recht und verurteilte die Betreiber der Windkraftanlagen. Erst im November kamen weitere Details an die Öffentlichkeit.

20 Jahre Euro(-Bargeld) Kein Grund zum Feiern

Nach mehr als 20 Jahren Euro-Einheitswährung sollte man eine Lehre ziehen – und die Idee des staatlichen Monopols der Geldproduktion aufgeben. Analyse von Prof. Dr. Polleit

Der Spaltung mit Dialog begegnen

Es ist nicht immer leicht, doch mit ständigem Training kann man es schaffen, in Konflikten die Ruhe zu bewahren.

T-Zellen schützen vor Omikron

Durch Impfung oder frühere COVID-19-Erkrankung hervorgerufene T-Zellen scheinen einen ausreichenden Schutz gegen die Omikron-Variante bieten zu können.

Kälterekord auf der ganzen Welt

Um 100° C schwankten die Temperaturen in Kanada: Schnee, Eis und Kälte gibt es auch in Zeiten von Klimawandel – auch in Kalifornien und Ägypten.

Eine getäuschte Jugend

Viele Bildungssysteme zeichnen ein falsches Bild sozialistischer Gesellschaften und ignorieren ihre Brutalität. Viele junge Menschen wissen nichts über die Wirklichkeit des Sozialismus.

Die Kunst des Müßiggangs: Mußestunden

Wir können die Zeit, unsere Lebenszeit, nicht anhalten, aber wir können sie mit schönen Momenten füllen und ausschöpfen.

