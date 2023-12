„Berlin-Monitor“: Berliner Senat stellt Phantom-Studie vor

Der Berlin-Monitor wurde auf einer knapp 40-minütige Online-Pressekonferenz besprochen, die aufgezeichnet, auf Youtube veröffentlicht wurde und nach einem Tag gerade einmal 43 Aufrufe hat. Die Teilnehmer dieser virtuellen Pressekonferenz bestanden überwiegend aus Mitarbeitern der Studie plus einer Handvoll regionaler Berliner Journalisten wie beispielsweise Isabel Pfannkuche, Reporterin der „Berliner Zeitung“, Joachim Fahrun von der „Berliner Morgenpost“ und einem Reporter vom „RBB“. Sie wussten von der Konferenz bzw. wurden dazu eingeladen.

Die größeren Zeitungen hatten gestern über die Studie berichtet. Aber wie sind diese Berichte zustande gekommen? Auf Nachfrage bei einer Sprecherin der „Senatsverwaltung für Arbeit, Soziales, Gleichstellung, Integration, Vielfalt und Antidiskriminierung“ /Pressestelle bestätigt diese gegenüber Epoch Times, das die Studie „Berlin-Monitor“ nicht als Download vorliegt und auch nicht versandt werden kann: „Gibt’s leider nicht online.“ Es gebe eine Präsentation, die könne man versenden, sagt die Pressestelle. Nachfrage von Epoch Times: „Aber das ist doch auch nur eine Zusammenfassung der Studienmacher?“ Antwort einer Sprecherin: Ja, genau.“

Die Medien berichten dennoch. Die Studienmacher – hier gleich mehr dazu, wer dahintersteckt – bieten eine „Präsentation“ und eine „Pressemitteilung“ an, geben den Medien also vorgefasst vor, was sie berichtet haben wollen. Und es wird anstandslos berichtet.

Beispielweise wurden „Autoritäre Aggressionen“ bei 54 Prozent der Befragten festgestellt. Da die Studie aber in Gänze nicht vorliegt, kann auch nicht umfassend überprüft werden, wie das von den Studienmachern konkret festgestellt wurde und auf welchen Befragungen das beruht. Es besteht anhand der 23-Seiten-Präsentation keine ausreichende Möglichkeit, die Arbeitsweise hinter der Studie oder etwa den Fragenkatalog selbst dahingehend zu überprüfen, wie hier vorgegangen wurde.

Der Berlin-Monitor für 2021 liegt mittlerweile zum Download vor. Er umfasst 126 Seiten inklusive des angehängten Fragebogens, der Journalisten die Möglichkeit gibt, nachzuschauen, wie gefragt wurde. Wurde der Berlin-Monitor 2021 auch erst nach einer „Präsentation“ der Studienmacher veröffentlicht? In welchem zeitlichen Abstand?

Die echte Studie ist nur noch eine Randnotiz

Der Berlin-Monitor 2023 wurde gestern präsentiert, die Medien berichteten entlang der Zusammenfassung der Studienmacher. Wenn nun in den kommenden Tagen, Wochen oder Monaten die eigentliche Studie veröffentlicht wird, ist das medial nur noch eine Randnotiz. Die Berichte sind alle geschrieben und Ergebnisse so verbreitet worden, wie es die Studienmacher vorformuliert haben.

Im Rahmen der Online-Vorstellung der Studie mit den wenigen teilnehmenden Journalisten präsentierten die Studienmacher etwa 25 Minuten lang ihre Folien entlang der „Präsentation“. Dann wurde die Anwesenden aufgefordert, Fragen zu stellen.

Besagte Frau Pfannkuche von der „Berliner Zeitung“ erfuhr zunächst auf Nachfrage, dass der 7. Oktober 2023, also das Aufflammen von Antisemitismus in Deutschland, noch gar nicht mit einbezogen wurde in die Studie.

Joachim Fahrun, der Chefreporter der Berliner Morgenpost wollte von Studienleiter Prof. Gert Pickel von der Universität Leipzig wissen, ob Muslime auch befragt worden seien, denn die wären ja eher nicht „anti-muslimisch“. Und wenn man die „abziehen“ würde, ob dann die Muslimfeindlichkeit nicht noch größer wäre.

Zudem wollte Fahrun wissen, ob Antisemitismus auch nach Gruppen abgefragt wurde. Der Journalist fragte nach einer Unterscheidung zwischen „importiertem“ Antisemitismus und jenem von „Biodeutschen“. All das musste er nachfragen, denn die Studie, die das möglicherweise mitteilen könnte, liegt ja nicht vor.

Zwei Fragen, zwei Antwort von Prof. Pickel: Man habe sich bei der Frage nach Muslimfeindlichkeit auf Nicht-Muslime konzentriert. Was den Antisemitismus angehe, habe man „keine repräsentative Studie unter Muslim:innen gezogen“, deswegen müsse man das „immer mit etwas Vorsicht genießen“, sagte Pickel, aber es sei tatsächlich so, dass der Antisemitismus in der Gruppe der Muslim:innen höher sei, das sei er aber „auch unter rechten Personen“, fügte Pickel an.

Genaue Zahlen gerade nicht dabei

Prof. Pickel entschuldigte sich, die genauen Zahlen hätte er „gerade nicht dabei“. Der Journalist hakte nach, möchte die Zahl trotzdem gern wissen, wie es da aussähe prozentual mit dem Antisemitismus der muslimischen Bevölkerung. Prof. Pickel sprach dann von Werten um die 15-20 Prozent, die Antisemitismus bei Muslimen höher liegen würde.

Hier allerdings gibt es bereits weitere repräsentative Zahlen etwa aus 2022 vom Instituts für Demoskopie Allensbach, welches herausgefunden haben will, dass unter den befragten Muslimen die Zustimmung zu antisemitischen Aussagen bei knapp 46 Prozent läge.

Wer sind die Studienmacher und wer beauftragt sie? In der Pressemeldung von Cansel Kiziltepe, Senatorin für Arbeit, Soziales, Gleichstellung, Integration, Vielfalt und Antidiskrimierung des Landes Berlin, heißt es dazu:

„Seit 2019 analysieren Wissenschaftler der Universität Leipzig im Auftrag des Berliner Senats die Entwicklung autoritärer und rechtsextremer Einstellungen in Berlin.“

Beauftragt von linken Stiftungen

Im Hintergrund steht hier Prof. Oliver Decker, der sich an der Uni Leipzig sein eigenes Institut aufgebaut hat, analog etwa zu Andreas Zick in Bielefeld. Decker wie Zick werden immer wieder von linker Politik und linken Stiftungen beauftragt, Studien zu fertigen, Schwerpunkt ist hier der Rechtsextremismus.

Decker beispielweise gerät dabei immer wieder in die Kritik. Herausragend ist hier ein Disput mit Sigmar Gabriel (SPD) im April 2019 im Zusammenhang mit Deckers „Mitte-Studie“ für die SPD-nahe Friedrich-Ebert-Stiftung.

Gabriel schrieb in einem Kommentar im „Tagesspiegel“ , die Deutschen seien entgegen der publizierten Auffassung besagter „Mitte-Studie“ sehr wohl demokratiefest und mehrheitlich tolerant. Und weiter: „Was aus den Ergebnissen der ‚Mitte-Studie‘ gemacht wird, ist verantwortungslos.“ Verantwortungslos waren für Gabriel nicht etwa die Medien, welche vielfach nur die Presseerklärungen abschrieben, sondern die Interpretationen der Umfrageergebnisse durch die Studienmacher der Friedrich-Ebert-Stiftung und der Universität Bielefeld.

Gabriels Kritik wurde noch deutlicher:

„Es ist doch erstaunlich, wie sehr Politik und manche Medien anscheinend ein krisenhaftes Bild unserer Gesellschaft brauchen, um ihre Daseinsberechtigung zu legitimieren. […] Man kann sich des Verdachts nicht erwehren, hier seien die Ergebnisse einer Studie unter einer bestimmten Vorwahrnehmung ihrer Autoren interpretiert worden.“

So machen es Werbeagenturen

Decker ist einer der Macher des Berlin-Monitors, der noch gar nicht vorliegt. Ist das ungewöhnlich? Das kommt jedenfalls nicht zum ersten Mal vor. Schon 2018 wurde ebenso verfahren: Besagte Uni Bielefeld von Andreas Zick hat es vorgemacht. Schon damals wurde eine Pressekonferenz veranstaltet um eine Studie vorzustellen, die aber keiner kritischen Betrachtung unterzogen werden konnte, denn sie lag schlicht nicht vor. Der Presse wurden damals wie heute beim Berlin-Monitor Teile der Studie nebst seitenlangen Powerpoint-Grafiken vorgelegt. Wenig Inhalt, dafür Grafiken, so machen es etwa Werbeagenturen, die Kunden nicht langweilen möchte mit zu viel Inhalt.

Die „ ZEIT“ schrieb damals davon, es sei eine Studie „veröffentlicht“ worden. Aber wie kann etwas veröffentlicht sein, das noch gar nicht vorliegt?

Der Spiegel titelte gestern: „Antimuslimische Haltung in Berlin weitverbreitet“ und schrieb weiter, eine Studie zeige, „viele haben Vorurteile gegenüber Muslimen“. Problem hier nur: Dem Spiegel lag die Studie nicht vor, so wie auch sonst niemandem.

Gestern schrieb auch die Berliner Zeitung davon, die Berliner Senatorin Cansel Kiziltepe, hätte den Berlin-Monitor am Montag vorgestellt. Hat sie das wirklich? Nein, kann sie gar nicht, denn der Monitor liegt nicht vor. Verlinkt wurde entsprechend auf die Präsentation und nicht auf die Studie selbst.

Epoch Times hat bei der Pressestelle um Beantwortung gebeten, wann der Berlin Monitor erscheinen soll.