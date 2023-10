[ JETZT LIVE ]: „Echte Demokratie, gegen Diktatur und für WHO-Austritt“ – Großdemo „Reformation 2.0“

Am 31. Oktober, rund 500 Jahre nach Luther, stellt ein Bündnis aus Bürgerinitiativen zehn Thesen zu einer grundlegenden Reformation der deutschen Politik in Wittenberg vor. Epoch Times wird vor Ort sein und per Livestream berichten.