Berliner Kultursenator zum Humboldt Forum: „Aushängeschild der Bundesrepublik als geläuterte Nation“

Die Bundesbeauftragte für Kultur und Medien Monika Grütters sprach im Schlüterhof bei der digital gestreamten Eröffnung der ersten Phase des Humboldt-Forums am 16. Dezember 2020 in Berlin, Deutschland. Das Humboldt Forum ist ein Museum im wiederaufgebauten Berliner Stadtschloss, in dem das Ethnologische Museum Berlin und das Museum für Asiatische Kunst untergebracht sein werden. Foto: Sean Gallup/Getty Images