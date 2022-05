„Genau das, was die Welt braucht“ – Naturkosmetikherstellerin dankt Shen Yun

Strahlende Gottheiten, abgestumpfte Menschen, korrupte Beamte. In seinen Aufführungen spiegelt Shen Yun die Welt auf unterschiedlichen Ebenen der Schöpfung wider. Die Kombination aus Tanz, Live-Orchester und animierter 3D-Bühnentechnik begeistert die Zuschauer weltweit. Noch bis zum 8. Mai gastieren die Künstler im Festspielhaus Neuschwanstein in Füssen.

Üblicherweise beschäftigt sich Daisy Walter mit der Kraft der Natur. Sie stellt in Tirol Naturkosmetik und fluoridfreie Zahnpasta her und vertreibt die Produkte über einen Online-Shop. „Dort kann man wirklich das Beste vom Besten auf der Welt kaufen“, sagte sie. Diesen Aspekt fand sie auch bei der Shen Yun Aufführung in Füssen. Das New Yorker Künstlerensemble wird weltweit für seine einzigartige Bühnenshow gefeiert.

„Das ist wunderschön. Das ist genau das, was die Welt braucht“, sagte Daisy Walter. Diese Farben und Träume, die von den Tänzern auf der Bühne vermittelt wurden, bei denen es darum gehe, „diesen himmlischen Raum auf die Erde zu bringen“.

In dieser grauen Zeit, in der wir leben, brauche man genau diese Farbe, damit „man endlich göttlicher wird und aufhört, zu denken: ‚Ich bin nur ein Mensch‘. In dem Moment, wo man das glaubt, ist man von der Quelle abgeschnitten. Diese Aufführung bringt genau die Menschen zur Quelle zurück“, schilderte die Kosmetikherstellerin, die auch Yoga-, Philosophie- und Meditationslehrerin ist. „Wir sind selbst göttlich. Wir haben diesen Glauben an das Göttliche verloren. Die [Menschen] sind nur Roboter, die herumlaufen.“

Shen Yun bringe genau „diesen Glauben, diese Farbe und diese Magie in die Seele von allen.“

Im Foyer kaufte sich Daisy Walter das Buch Zhuan Falun, das Hauptbuch über die tiefgründige Lehre von Falun Dafa. „Die chinesische Kultur hat mich immer interessiert. Ich habe schon viele Bücher über chinesische Meditation gelesen. Das ist für mich auch eine Vertiefung, die ich für meine Seele und für meinen Geist brauche. Ich bin ganz begeistert, dass ihr diese Sache zu den Menschen bringt.“

Sie dankte den Künstler für diese ganz besondere Nahrung. Ihr Fazit nach der Shen Yun Aufführung: „Das berührt das Herz, das berührt die Seele, das berührt den Geist. Ich bin überwältigt!“

Yogalehrerin: „Wir alle haben die Wahl“

Auch Astrid Schwarz ist Yogalehrerin und Pädagogin. Derzeit arbeitet sie als Berufsbetreuerin für ein Amtsgericht. Sie fand die Aufführung „sehr, sehr atemberaubend“. Schon im Jahr 2019 hatte sie die Karten für die Shen Yun Show 2020 gekauft. Dann wurde die Vorstellung wegen Corona immer wieder verschoben. Als die Maßnahmen schließlich gelockert wurden, sagte sie zu ihrem Mann: „Weißt du was, wir buchen Füssen. Du hast sowieso bald Geburtstag und dann verbinden wir das mit deinem Geburtstag!“

Die Pädagogin wusste schon, was sie erwartet. „Künstlerische Darstellungen, die toll und fulminant sind, gibt es viele – aber nicht mit dem spirituellen Hintergrund. Und das war der Grund, warum ich das gebucht habe.“

Die Pädagogin schilderte, dass sie sich oft mit ihrem Mann über den Aspekt des Erwachens unterhalte. Dieser Punkt wurde von der Sopranistin bei Shen Yun in einem Lied beleuchtet. Da ging es um die Wahrheit, die man erkennen müsse. „Ich habe mich da voll wiedergefunden. Und zum Schluss wurde auch sehr imposant ausgedrückt, was mit denen passiert, die es nicht erkennen, und was mit denen passiert, die es erkennen“, sagte die Pädagogin.

„Es kommt immer auf jeden einzelnen an, ob er dieses Schöpferische ergreift oder nicht. Wir alle haben die Wahl, wir sind frei in unserem Willen.“ Es gehe darum, wieder die Verbindung zurück zum Schöpfer zu finden und zu leben. „In dieser Aufführung wurde das wunderbar zum Ausdruck gebracht.“

Ebenso hatten ihr die einzelnen Tanzdarbietungen und -geschichten gefallen. „Mal die Männer, mal die Frauen, das war toll!“ Die Sopranistin sei ein „Höhepunkt“ gewesen.

Nach der Aufführung schwärmte Astrid Schwarz: „Das war wunderbar; die Umsetzung des Spirituellen im irdischen Tanzausdruck in einer Gruppe, der Einklang und die Harmonie der Gruppe mit diesen wunderschönen Kostümen, das war sehr faszinierend, ganz toll!“ (sua)

