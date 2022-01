Immobilienentwickler: Tradition lebt in den Herzen

Als „Einblick in eine Kultur, die wir noch nicht so kennen, oder die wir vielleicht auch anders dargestellt bekommen“, beschreibt Florian Funken Shen Yun. Der CEO von Domus-Immobilien besuchte mit seiner Tochter in Köln die Abendvorstellung des New Yorker Shen Yun-Ensembles am Dienstag.

Das Künstlerensemble aus New York gab auf ihrer Europa-Tournee vorerst ihre letzte Vorstellung in Deutschland und reist jetzt weiter nach Paris, Polen und Österreich. Anfang März ist die Truppe mit weiteren Vorstellungen in Deutschland unter anderem in Mülheim an der Ruhr, Berlin, Ludwigsburg, Bremen, Füssen und Frankfurt zu sehen.

Der Geschäftsführer fasst seine Eindrücke zusammen mit: „Es war wunderschön und beeindruckend. Uns war der klassische Tanz nicht so bekannt, das hat die Sache noch interessanter gemacht.“

Es ist ein Feuerwerk der Emotionen, das man sich unbedingt anschauen muss.“

„Hell und fröhlich“

„Der Tanz mit dem Palast im allerersten Stück war beeindruckend. Wir waren überrascht, dass es so schön hell und sehr fröhlich dabei war“, sagte der Immobilienentwickler.

Im ersten Stück – Rettung am Ende der Zeit – begrüßt eine göttliche Versammlung den Schöpfer. Dieser spricht vom Ende des Kosmos und fragt, wer ihm auf die Erde folgt, um alles zu erneuern. Tapfere und edle Gottheiten inkarnieren mit dem Schöpfer am kaiserlichen Hof Chinas und übernehmen die Zivilisation.

Funken habe für sich eine allgemeine Botschaft hinter der Veranstaltung erkannt: „Ich habe verstanden, dass die Tradition, die wir bei Shen Yun erleben, heutzutage nicht mehr so ist, weil sie teilweise unterdrückt wird, aber dass sie in den Herzen der Menschen noch lebt.“

Shen Yun-Aufführungen 2022:

7.–11. Jan. 2022 Köln, Deutschland 24.–26. Jan. 2022 Salzburg, Österreich 11.–13. März 2022 Mülheim an der Ruhr, Deutschland 28.–30. März 2022 Berlin, Deutschland 9.–13. April 2022 Ludwigsburg, Deutschland 15.–17. April 2022 Bremen, Deutschland 20. April–1. Mai 2022 Berlin, Deutschland 28.–30. April 2022 Graz, Österreich 4.–8. Mai 2022 Füssen, Deutschland 10.–12. Mai 2022 Mannheim, Deutschland 31. Mai – 3. Juni 2022 Frankfurt am Main, Deutschland



Gerne können Sie EPOCH TIMES auch durch Ihre Spende unterstützen: Jetzt spenden!