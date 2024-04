„Eine Herzöffnung, die für jeden möglich ist“ – Shen Yun begeistert Zuschauer im Schauspielhaus Neuschwanstein

Schon Monate im Voraus waren die vier Vorstellungen von Shen Yun im Festspielhaus Neuschwanstein in Füssen ausverkauft. Am 27. April präsentierte das Künstlerensemble gleich zwei Auftritte. Viele Zuschauer waren beeindruckt von der Reinheit der Künstler.

Nach der Vorstellung jubelte das Publikum und nahezu der ganze Saal gab Standing Ovations; dreimal öffnete sich der Vorgang wieder. Erst als das Licht im Theater eingeschaltet wurde, gingen die Zuschauer – scheinbar nur widerwillig.

Unter ihnen war auch das Unternehmerehepaar Andreas und Monika Pott. Sie waren bei strahlendem Sonnenschein mit vier ihrer sechs Enkelkinder nach Füssen angereist, um sich Shen Yun anzuschauen. Das Paar führt die „Akademie des Wissens“, gibt spirituelle Coachings und unterstützt Unternehmer auf energetischer Ebene. Schon vor zwei Jahren hatten sie sich Shen Yun in Bregenz am Bodensee angeschaut. Da „kullerten bei mir zum ersten Mal die Tränen“, gibt Andreas Pott ehrlich zu.

Da die beiden derart begeistert waren, entschlossen sie sich, auch ihren vier älteren Enkelkindern einen Besuch bei Shen Yun zu ermöglichen, „weil wir den Kindern einfach auch Werte vermitteln möchten“. Denn für Monika Pott sind die von Shen Yun gebotene Eleganz, Farbenpracht, Tanz und Musik ein perfektes Zusammenspiel – „wirklich ein Genuss“.

Erschreckend und gelungen zugleich fand Monika Pott die Szene, die den Organraub in China darstellt. In der Pause hat sie ihren Enkelkindern erst einmal erzählen müssen, dass das nicht nur ein Bühnenstück, sondern in China bittere Realität ist. Denn dort werden Falun-Dafa-Praktizierenden wegen ihres Glaubens verhaftet, brutal gefoltert und sogar bei lebendigem Leib die Organe zu Transplantationszwecken entnommen. „Was, das gibt es wirklich?“, erwiderten die Enkel fassungslos über solch eine unmenschliche Praktik. Dass dies derart elegant in ein Bühnenstück verpackt wird, fand die sechsfache Großmutter „wirklich total gelungen“.

„Das nährt meine Seele für Monate“

„Auch die musikalische Untermalung war einfach sagenhaft“, lobte sie. Ihr imponierte die Erhu-Spielerin sehr. „Ich hatte den Eindruck, die Finger von dieser Dame waren mit dem Instrument verschmolzen. Das war einfach faszinierend. Auch die Pianistin, das Orchester einfach, der Bariton – das war ein Guss, das Ganze.“

Monika Pott stimmte auch der Botschaft von Shen Yun zu, dass sich die Menschen wieder an den göttlichen Werten orientieren sollen. „Es ist ein bisschen dunkel geworden auf der Erde und dann sind es wahre Lichtblicke, solche Momente zu erleben“ – zumal diese Botschaft von Shen Yun mit so viel Lebendigkeit in die Welt hinausgetragen werde. Sie freut sich, dass es „so wunderbare junge Menschen gibt, die ihre ganze Lebenskraft hineingeben, um diese Botschaft in die Welt zu tragen“.

„Ich bin total berührt davon, das nährt meine Seele wirklich bestimmt wieder für Wochen und Monate“, so Monika Pott. „Die Energie, die da rübergekommen ist, die nehmen wir jetzt mit nach Hause.“

Bezogen auf die Schlussszene äußerte sie: „Jeder muss sich entscheiden, auf welche Seite er sich schlagen will. … Wenn du dich mit der lichten Seite verbindest, dann ist jederzeit Hilfe da“, davon zeigte sich die Mentorin überzeugt.

„Shen Yun in Vollendung“

„Wir können nur jedem empfehlen, sich das zu gönnen – Shen Yun in Vollendung!“, ergänzte ihr Mann Andreas. Üblicherweise muss er seine Bewusstseinsübungen anwenden oder in die Natur gehen, um seine Mitte zu spüren.

„Und Shen Yun schafft das mit dem Blick auf die Bühne, mit der Schönheit, mit der Eleganz, dieses Empfinden hervorzurufen“, sagt er bewundernd. Das sei kein Gefühl, sondern eine Herzöffnung, die für jeden möglich ist.

„Mich hat es heute zum zweiten Mal zu Tränen gerührt. Diese Schönheit, diese Eleganz – allein, wenn man die Hände beobachtet, wie die Künstler diese Finger bewegen“, fügte er hinzu. Der ganze Körper würde durch die Tänzer bis in den letzten Zentimeter kontrolliert. Das habe ihn wirklich „zutiefst beeindruckt“.

Auch der spirituelle Ansatz von Shen Yun fand bei dem Ehepaar großen Anklang. „Wir selbst sind überzeugt, dass es ein Leben nach diesem Leben gibt und man ein Vorleben hat.“

Auch das Schlussbild mit der Gottheit und den sie umgebenden Lichtkranz fand er zutiefst beeindruckend. „Ich denke, wenn wir eines Tages drüben ankommen und wir haben ein Leben innerhalb der universellen Prinzipien gelebt, dann dürften wir ähnlich empfangen werden“, äußerte der Unternehmer weiter.

„Sie haben uns zu Wiederholungstätern gemacht“

Das Fazit von Andreas Pott: „Man hat keine Sekunde irgendwie wegdenken können, sondern ich war gebannt von dem, was dargeboten wurde. … Sie haben uns zu Wiederholungstätern gemacht. Wir werden zu jeder Shen Yun Veranstaltung kommen!“

Das Ehepaar war auch verblüfft, als sie vor Kurzem im Metropolitan Museum of Art in New York auf Shen-Yun-Werbung gestoßen war. „Wie kann das sein, jetzt in New York und dann gleich im April in Füssen?“, fragten sie sich. Inzwischen wissen sie, dass es acht Ensembles gibt, die auf Tournee sind.

„Das können wir nur begrüßen. Das finde ich hervorragend. Es dürfen noch mehr werden. Denn das ist ja auch ein Beweis dafür, dass hier erstklassige Arbeit vollbracht wird. Erstklassig.“

<br />

<span data-mce-type=„bookmark“ style=„display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;“ class=„mce_SELRES_start“></span>

Marketing-Cookies zustimmen An dieser Stelle wird ein Video von Youtube angezeigt. Bitte akzeptieren Sie mit einem Klick auf den folgenden Button die Marketing-Cookies, um das Video anzusehen.

Tourneeplan in Europa

Bis Anfang Mai gastiert Shen Yun in zwölf Ländern in Europa mit über 200 Auftritten. Hier ein Überblick über die Termine in Österreich, Deutschland und der Schweiz.

Deutschland 30. April–2. Mai Bremen 6. Mai Leverkusen Österreich 9.–11. Mai Graz

Weitere Informationen zu Aufführungszeiten und zum Ticketkauf finden Sie auf der offiziellen Website von Shen Yun, de.shenyun.com. Epoch Times ist Medienpartner von Shen Yun Performing Arts.