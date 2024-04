Kultur Böhmen

Die 8. Sinfonie von Antonín Dvořák

Dvořáks 8. Symphonie entstand in einer glücklichen und produktiven Phase seines Lebens. Von der böhmischen Volksmusik inspiriert wurde sie anlässlich seiner Wahl in die Böhmische Akademie komponiert. Die Uraufführung dirigierte der Komponist selbst in Prag. Hier zu hören mit dem hr-Sinfonieorchester. Aus der Reihe Epoch Times Musik, für Liebhaber klassischer Musik.