Die heilsame Wirkung der Heiterkeit: Lachen ist die beste Medizin

Eine Pandemie hat nahezu die ganze Welt in einen beängstigenden Ort verwandelt: Unternehmen wurden geschlossen, unzählige Millionen Menschen in ihren Häusern unter Quarantäne gestellt. Menschen rund um den Globus gerieten durch das Virus in Angst oder sogar in Panik über die Unsicherheiten von Gegenwart und Zukunft.

Der Frühling hat uns mit seinen wärmeren Temperaturen, mit Blumen und mit grünenden Bäumen beschenkt, aber die Widersprüche zwischen der Schönheit der Natur und der Pandemie können unsere düsteren Gedanken eher noch verstärken. Es ist eine Zeit ungeheurer politischer und persönlicher Spannungen, eine Zeit, in der man die Angst in der Luft riechen und in den Augen der maskierten Käufer in den wenigen geöffneten Geschäften sehen kann.

Schwere Zeiten.

Das Heilmittel für eine Vielzahl von Krankheiten

Eine besondere Frau, an die sich viele von uns gern erinnern, hat ebenfalls schwere Zeiten durchgemacht. Als Jugendliche, die während des Zweiten Weltkriegs unter den Nazis in den Niederlanden lebte, half sie dem Widerstand, verlor einen Schwager durch Hinrichtung, musste mit ansehen, wie Juden in den Tod gerissen wurden und wurde selbst dort bei Kriegsende von den Alliierten bombardiert. Sie musste mit ihrer Familie Mehl aus Tulpenzwiebeln essen, war bei Kriegsende krank durch Anämie und Unterernährung und fand ihre Familie wieder ohne jeden Wohlstand oder Status.

Audrey Hepburn, Filmstar und Philanthropin über beides, ihre Zeit und ihr Geld, war von klein auf an Leiden gewöhnt. Was half ihr, ein Leben lang die Not zu ertragen und sich ihr entgegenzustellen? Einmal sagte sie:

Ich liebe Menschen, die mich zum Lachen bringen können. Ehrlich gesagt glaube ich, dass ich es am liebsten mag zu lachen. Das heilt eine Vielzahl von Leiden. Es ist wahrscheinlich das Wichtigste in und für einen Menschen.“

Im Moment vermute ich, dass die meisten von uns so viel Gelächter vertragen könnten, wie wir nur finden können.

Lachen ist die beste Medizin

Wie einige von uns, die allein leben, habe ich in letzter Zeit mehr Zeit am Telefon verbracht als sonst. Freunde und Familienmitglieder bringen mich zum Lachen, und ich sie auch. Und während wir das tun, verlassen mich meine Anspannungen und Gefühle der Einsamkeit, zumindest für eine Weile.

Mein Freund John und ich scherzen hin und her über Politik. Meine Freundin Anne und ich lachen über persönliche Situationen. Meine Tochter mit ihrem hellen Sinn für Humor bringt immer ein Lächeln in das Gespräch, und ihr dreijähriger Sohn lässt mich lachen, allein wenn ich seiner Stimme zuhöre.

Die Mayo-Klinik berichtet, dass Lachen kurzfristigen Stress abbauen, langfristige gesundheitliche Vorteile bringen und ziemlich sicher sogar unser Immunsystem verbessern kann. Wie finden wir also Anlässe zum Lachen, wenn uns die Nachricht von der Pandemie so viel Düsterkeit in uns weckt?

Corona-Wahnsinn

Zuerst öffnen wir unsere Augen für die Menschen und Ereignisse um uns herum. Obwohl ich Walmart nur selten besuche, brauchte ich letzte Woche einige Dinge, die ich in der Stadt nicht bekommen konnte.

Dort fragte ich eine Angestellte, wo ich Papierhandtücher finden könnte. „Layaway“, sagte sie, und so begab ich mich zu Layaway, wo ich zwei ältere Herren fand, die Papierhandtücher und Toilettenpapier ausbreiteten. Ich wollte mich kaputtlachen – sind wir wirklich so weit gekommen… aber ich dankte ihnen für die Rationierung und nahm einige Papierhandtücher zusammen mit dem Limit von zwei Viererpack-Toilettenpapierrollen pro Kunde mit. Als Gruß an diesen Megastore muss ich hinzufügen, dass die Gebühr für diese acht Rollen 1,20 Dollar oder 15 Cent pro Rolle betrug.

Bei Walmart habe ich auch einige Spiele und Puzzles für meine Enkelkinder aus Pennsylvania gekauft, deren Mutter mir sagt, dass sie sich langweilen. Nachdem ich meine Einkäufe in eine Schachtel gepackt hatte, fing ich an, Zeitungen hinzuzufügen, um zu verhindern, dass alles durcheinander klapperte, und dachte dann: „Nein, Toilettenpapier“. In die Schachtel kamen also vier Rollen Toilettenpapier, wobei ich die ganze Zeit lächelte.

Ein weiteres Beispiel: In unserem kleinen ABC-Laden – die Verkaufsfläche ist vielleicht 600 Quadratmeter groß und hat drei Gänge mit Spirituosen – traf ich letzte Woche einen Verkäufer, der alle anwies, den auf den Boden geklebten Pfeilen zu folgen. Obwohl ich lachen wollte, dankte ich ihm einfach und lächelte. War ich der Einzige, der diesen abschreckenden Overkill humorvoll fand?

Online-Lacher

Das Internet bietet viele Seiten für Witze und Gelächter. YouTube zum Beispiel ist voll von Komödien und Komödianten. Haben die Kinder Abbott und Costello in „Who’s on First?“ gesehen? Haben sie Lucille Ball und Desi Arnaz in „I Love Lucy“ gesehen?

Auch online gibt es Dutzende von kurzen Videos – suchen Sie zum Beispiel nach „Witzen für Kinder, die wirklich lustig sind“, und Sie sollten die jüngere Crew vor Lachen platzen lassen. Und was ist mit Ihnen? Haben Sie Komiker wie Jim Gaffigan gesehen, der in seine Routine alle möglichen humorvollen Reflexionen über sein Privatleben einwebt?

Das Internet enthält auch Dutzende von Websites mit Witzen für Menschen jeden Alters. Aufgrund eines Neujahrsvorsatzes, den ich hier bei The Epoch Times gefasst habe, habe ich mich verpflichtet, zwei Enkelkindern jeden Sonntag einen Brief zu schreiben. (Ich bin schrecklich darin, Entschlüsse auch einzuhalten, aber an die Öffentlichkeit zu gehen hatte es geschafft, meine Willenskraft zu stählen).

Jedes Mal, wenn ich einen Brief schreibe, gebe ich ein paar Witze hinein, die ich online finde. Ich wünsche mir einfach, dass meine Enkelkinder in dieser Zeit von Stress und Sturm genauso lachen wie ich.

Es gibt sogar Online-Sites für „Coronavirus-Witze“. Hier ist einer: „Vorhersage: In 9 Monaten wird es einen Babyboom geben, und dann, eines Tages im Jahr 2033, werden wir den Aufstieg der ‚Quaranteens‘ erleben“.

Literarische Exkursionen

Als nächstes kommt die Literatur. Unsere Bibliotheken und Buchläden sind zwar noch geschlossen, aber wir können viele humorvolle Geschichten und Gedichte online finden. Googlen Sie nach „lustigen Geschichten“, und es erscheint eine Reihe von Geschichten für ein Publikum, das von Kindern bis zu Großeltern reicht.

Das Internet bietet auch klassische Geschichten wie O. Henrys „The Ransom of Red Chief“ (Das Lösegeld für Red Chief), James Thurbers „The Secret Life of Walter Mitty“ (Das geheime Leben von Walter Mitty), P.G. Wodehouses Erzählungen von Jeeves und Bertie Wooster und viele andere.

Auch Poesie kann Lächeln bringen. Robert Service’s „The Cremation of Sam McGee“, Lawrence Thayer’s “Casey at the Bat“ und sogar Gelett Burgess‘ „Purple Cow“ für die Kleinen sollten die uns umgebende Finsternis durchbrechen. Suchen Sie online nach „humorvollen Gedichten“, und sie erscheinen wieder in allen Alterskategorien.

Freunde, Familie und Erzählzeit

Aber die lohnendsten Gelegenheiten zum Lachen haben unsere Mitmenschen. Dieser Shutdown bietet Eltern und Großeltern die Möglichkeit, die Geschichte ihrer Jugend mit den jungen Menschen um sie herum zu teilen, einschließlich der lustigen Geschichten, an die sie sich aus ihrer eigenen Kindheit erinnern.

Jetzt ist es an der Zeit, die Geschichte zu erzählen, wie Sie als Sechsjähriger von zu Hause wegliefen und von einer Horde Schweine und Ferkel, die von einem Bauernhof entkommen waren, zu Ihren Eltern zurück gejagt wurden (ja, das ist mir passiert); oder wie Sie als Teenager in kurzen Hosen und langen schwarzen Socken am Strand auftauchten und Lachsalven von Ihren Freunden ernteten (ja, ich schon wieder).

Lachen, Humor und Komik verbinden uns, bauen Stress ab und bringen etwas Sonnenschein in diese dunkle Zeit.

Mit den folgenden Worten eröffnet Rafael Sabatini seinen Roman „Scaramouche“: „Er wurde mit der Gabe des Lachens und dem Gefühl geboren, dass die Welt verrückt ist.“ Im Moment ist die Welt so verrückt, wie man nur verrückt sein kann, und wir alle brauchen diese Gabe des Lachens.

Hier ist ein Stück, von dem ich hoffe, dass es Sie zum Lachen bringt. Wenn Sie den Witz nicht verstehen, versuchen Sie, ihn laut vorzulesen:

Ein Engländer, ein Franzose, ein Spanier und ein Deutscher standen in einer Menschenmenge und beobachteten einen Jongleur. Der Jongleur bemerkte, dass die vier Männer Schwierigkeiten hatten, ihn zu sehen, also stellte er sich auf eine große Holzkiste und fragte: „Können Sie mich jetzt sehen?“

„Yes.“

„Oui.“

„Si.“

„Ja.“

Jeff Minick hat vier Kinder und eine wachsende Reihe von Enkelkindern. 20 Jahre lang unterrichtete er in Asheville, N.C., Geschichte, Literatur und Latein an Seminaren für Homeschooling-Schüler. Heute lebt und schreibt er in Front Royal, Va. Siehe JeffMinick.com, um seinen Blog zu verfolgen.

Der Originalartikel erschien auf The Epoch Times USA: The Medicine of Mirth: The Healing Power of Laughter (Übersetzung rls)