Musik am Abend: Evgeny Kissin spielt Chopins Walzer Nr. 7

Frédéric Chopin (1810-1849) war ein polnischer Komponist und Pianist. Sein Walzer Nr. 7 op. 64 Nr. 2 ist weltweit bekannt und häufig in Konzerten zu hören. Hier eine Aufnahme mit Evgeny Kissin.



Chopin schrieb neben weiteren Kompositionen auch Walzer und Marzuken, Sonaten, Polonaisen und Kammermusik. Alle beinhalten in irgendeiner Form das Klavier. Er selbst war für sein Improvisieren bekannt – was zur damaligen Zeit sehr geschätzt wurde. Schwieriger war es, diese zu Papier zu bringen. Er feilte manchmal jahrelang an einzelnen Kompositionen.