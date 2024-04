Schauspieler: Shen Yun zeigt „das Beste des Menschen“

„Es war absolut fesselnd. Wunderschön, wunderschön“, sagte Croasdell, der sich am 6. April die Abend-Vorstellung im Dolby Theater, Hollywood, Kalifornien ansah. Der in Simbabwe geborene britischer Schauspieler ist vor allem durch seine Rolle in der BBC-Seifenoper EastEnders und der Fernsehserie Preachers bekannt.

„Es ist sehr schön, eine Show zu sehen, die sich auf das Höchste und Beste der Menschen konzentriert. Heutzutage tendiert man dazu, sich auf das Hässliche, auf Gewalt und das Niedrigste zu konzentrieren, was die Menschheit zu bieten hat“, sagte er. „Und hier sieht man das Gegenteil davon“.

Die in New York ansässige Gruppe ist das weltweit führende chinesische Tanzensemble. Es hat es sich zur Aufgabe gemacht, die 5.000 Jahre alte chinesische Zivilisation durch klassische Musik und Tanz wiederzubeleben.

„Es ist sehr erhebend und kulturell sehr faszinierend“, sagte Croasdell. „Es ist sehr unterhaltsam und doch auf höchstem Niveau bewegend.“

Croasdell fügte hinzu, dass der klassische chinesische Tanz nicht etwas sei, was man in Film oder Fernsehen oder sogar generell im Theater sehen könne. Das sei „äußert erfrischend“. Die Zuschauer hätten „gestrahlt.“

„Ich freue mich, dass es möglich ist, das Beste der menschlichen Natur zu zeigen und das Göttliche und das Menschliche zu vereinen“, sagte er. „Alle, die ich danach gesehen und gehört habe, waren begeistert.“

Croasdell hofft, dass Shen Yuns Wunsch in China aufzuführen, eines Tages Wirklichkeit wird. „Ich hoffe, dass es in naher Zukunft einen Tag geben wird, an dem die Künste wieder nach China zurückkehren und Shows wie diese zu sehen sind“, sagte er.

„Traditionell haben Künstler den Mächtigen immer die Wahrheit gesagt. Das geschah an den mittelalterlichen europäischen Höfen, mit dem Hofnarren, die dies mit ihren Königen und Königinnen taten, bis hin zu dem, was wir jetzt mit dieser speziellen Show sehen.“

Als jemand, der selbst von der Bühne kommt, lobte Croasdell das Schauspiel der Künstler. „Man muss seiner Darbietung etwas mehr Ausdruck verleihen, um die Leute im hinteren Bereich zu erreichen, und das haben sie wunderbar gemacht. Die Kommunikation zwischen der Bühne und dem Publikum war ausgeklügelt und ausgezeichnet“, sagte er. „Absolut phänomenal.“

„Sie sind wirklich sehr begabt, alle von ihnen“, sagte er. „Die Live-Musik war phänomenal – was für ein Genuss, chinesische Instrumente zu haben … der Klang war sehr mitreißend und, ja, ein wunderschönes Zusammenspiel zwischen dem Orchestergraben und der Bühne.“

Shen Yun-Künstler bringen Lebensfreude

Der Schauspieler Rob Dean und sein Freund Ivar Johnson genossen die erste der vier aufeinander folgenden Vorstellungen von Shen Yun im Dolby Theatre am 5. April in vollen Zügen.

In der Lobby am Ende des Abends konnte Dean nicht aufhören, in höchsten Tönen von den Künstler zu sprechen. „Mein Gott. Was mich betrifft, sind sie Übermenschen“, rief er aus.

„Ich habe viele, viele, viele Male auf der Bühne gestanden, und die Konzentration, die es braucht, um alles zu perfektionieren, ohne dass es angestrengt aussieht. … Sie sehen aus, als würden sie wirklich Spaß haben“, sagte er.

Er habe „Lebensfreude“ während der Aufführung gespürt, und das sei schwer zu erreichen.

„Wenn sie das jahrelang machen, ist das wirklich schwer durchzuhalten. Eine lange Spielzeit eines Stücks wird normalerweise als tödlich gesehen, weil man jeden Abend dasselbe tut und nicht mehr nachdenkt. Das Publikum bleibt also auf der Strecke. Das passiert hier nicht.“

„Man muss sich sehr anstrengen, und das ist für mich an sich schon spirituell. Die Künstler sind so perfekt, so synchron. Die Show ist zu etwas Höherem berufen; sie verfolgt einen höheren Zweck, und jeder ist mit ihr verbunden. Ich wusste das nicht, aber jetzt weiß ich es“, erklärte er.

„Ich habe wirklich großen Respekt vor der Spiritualität, die in großen Wellen von der Bühne kommt, denn diese Hingabe an eine Kunstform, die in der Vergangenheit verwurzelt ist, ist eine spirituelle Übung für sich.“

In Bezug auf ein Stück, dass die Aufmerksamkeit auf die andauernde Verfolgung und die illegalen Organentnahmen durch die Kommunistische Partei Chinas bei gläubigen Menschen lenkt, sagte Dean: „Das hat mich wirklich berührt“.

„Ich liebe es [Shen Yun]. Ich bin absolut begeistert. Das habe ich so nicht erwartet, aber das Wichtigste ist, dass die Menschen nicht mehr verfolgt werden. Ich habe dieses Sehnen während der ganzen Show gespürt“, erklärte er.

„Das Herz in der Organbox, die erzwungene Organentnahme – ich bin wirklich froh, dass es hier gezeigt wird und jeder es sieht, denn ich glaube nicht, dass viele Menschen das wirklich glauben. Man kann sich nur schwer vorstellen, dass es so etwas Böses gibt.“

(Mit Material von der englischen Ausgabe der The Epoch Times).

Tourneeplan in Europa

Shen Yun ist derzeit mit acht gleich großen Ensembles auf Welttournee. Bis Anfang Mai gastiert Shen Yun in zwölf Ländern Europas mit über 200 Auftritten. Hier ein Überblick über die noch verbleibenden Termine in Österreich, Deutschland und der Schweiz.