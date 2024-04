Tanzlehrerin bei Shen Yun: „Was für ein Meisterwerk!“

Kerry-Anne Karlsson und ihre Familie waren nach der Shen-Yun-Aufführung im Konsert & Kongress-Theater in Linköping sehr berührt. „Es war überwältigend. Die Kunstfertigkeit, die Choreografie, die Farben, die Kombination von Bühnenleinwandtechnik und Tanz, zusammen mit den traditionellen Elementen, alles war fantastisch und außergewöhnlich“, so Karlsson.

Karlsson ist Tanzlehrerin an einer Kulturschule, in der Kinder Musikinstrumente, Ballett und Zeichnen lernen. „Es wurde von Kopf bis Fuß auf alle Details geachtet. Jede Kleinigkeit wurde genau durchdacht, sogar die Wimpern“, sagte sie begeistert.

Einen besonderen Eindruck hat der Frauentanz bei ihr hinterlassen. „Die Frauen tanzen großartig! Sie bewegen ihre Füße so unglaublich schnell, dass man sie nicht sehen kann. Ich bin zutiefst fasziniert“, so Karlsson. „Wenn sie sich bewegen, flattern ihre Kleider mit ihnen, es war wunderschön. Was für ein Meisterwerk!“

Der künstlerische Leiter sei „ein Genie, ein Visionär“, deshalb habe er sich all das ausdenken können, meinte die Lehrerin. „Ich möchte wissen, wo er anfängt? Wo beginnt der Prozess? War es in Meditation? War es transzendentale Meditation? Wie ist es aus dem Nichts entstanden? Das möchte ich gern wissen.“

„Er ist der menschgewordene Gott. Das kann man an der Bewegung sehen. Das sieht man an seinen Werken, an der Schönheit und an dem Gefühl. Jedem in unserer Familie kamen irgendwann einmal die Tränen.“

Karlsson sagte, die Aufführung sei nicht nur ein Genuss für die Sinne, sondern habe auch tiefe spirituelle Bedeutung. „Shen Yun vermittelt das Göttliche. Das ist sehr wichtig. Wir kommen aus dem Himmel und kehren dorthin zurück. Das ist ein Kreislauf. Wir brauchen diese Botschaft gerade jetzt, und das ist es, wonach wir alle in der Welt wirklich suchen.“

Politiker: „Shen Yun zu Ostern ist ein Segen“

Nika Bedri reiste mit seiner Frau Aurora Pirauconica 3.000 Kilometer aus dem Kosovo an, um Shen Yun am 30. März in der Cirkus Arena in Stockholm zu sehen. „Es war wunderbar. Shen Yun zu Ostern ist ein Segen“, sagte er nach der Aufführung. „Ich fühle mich von Güte erfüllt.“ Bedri ist Rechtsanwalt und Politiker. Aktuell kandidiert er für die Partei Demokratische Liga des Kosovo (LDK) in der Region Drenas.

Besonders beeindruckt hat ihn der Stellenwert des Glaubens in der chinesischen Kultur. „Shen Yun ist voller Spiritualität und Glauben. Der Glaube an Gott ist der Sinn des Lebens eines Menschen. Alles in der Welt zwischen Himmel und Erde wurde vom Schöpfer geschaffen. Wir kommen vom Himmel und sollten dorthin zurückkehren, darüber müssen wir uns im Klaren sein.“

„Für die Kommunistische Partei in China ist der Kommunismus Gott, nicht wahr? Das ist er nicht. Er ist nichts. Wir müssen an Gott glauben, gut sein und anderen helfen. In jedem Menschen steckt das Göttliche, und wir dürfen unsere Heimat nicht vergessen“, sagte Bedri, der selbst im früheren kommunistischen Jugoslawien lebte.

„Die Botschaft der Aufführung ist wichtig“

„Shen Yun zeigt, wie großartig und tiefgründig die chinesische Kultur ist. Shen Yun zeigt China, wie es war, wie es sein sollte, und dass China der Welt viele gute Dinge hätte bringen können, aber die Kommunisten haben alles zerstört. Der Kommunismus bringt Zerstörung, sonst nichts“, so der Politiker weiter.

Er ist der Meinung, dass Shen Yun überall auf der Welt aufgeführt werden sollte: „Die Botschaft der Aufführung ist wichtig und sollte in allen Ländern und Demokratien und auch in China aufgeführt werden. Mit der Kommunistischen Partei an der Macht ist das Leben für das chinesische Volk sehr bedrückend und schwierig. Deshalb sollte dem chinesischen Volk seine wunderschöne Kultur gezeigt werden, denn dies ist ihr Ursprung, das, woher es stammt. Alles, was die Kommunistische Partei getan hat, war falsch.“

Bedri hofft auf einen Wandel in China: „Die demokratischen Ideen von Ibrahim Rugova und die Freiheit der Amerikaner haben dem Kosovo echte Demokratie gegeben. Auch China sollte den Kommunismus ablehnen und sich die Demokratie zu eigen machen.“

„Ich habe definitiv etwas Warmes und Schönes gespürt“

„Ich habe die Show genossen. Sie ist von sehr hoher Qualität“, sagte Viktor Kaznov „gut gelaunt“ nach der Vorstellung in Stockholm. „Es war ein tolles Gefühl, in die alte chinesische Tradition einzutauchen und ein Teil davon zu sein. Die Tänze waren wunderschön und die Musik und Lieder waren großartig.“

Der IT-Ingenieur ist leitender Stratege für digitale Transformation in einem multinationalen Konzern. Er schätzt die Bemühungen der Künstlergruppe, die traditionelle chinesische Kultur wiederzubeleben.

„Alle verschiedenen Kulturen und Völker haben ihre eigenen Traditionen, und es ist sehr wichtig, Traditionen zu bewahren und zu pflegen, wie es Shen Yun tut. Dabei spielt es keine Rolle, ob es sich um Chinesen, Schweden, Franzosen, Russen usw. handelt“, so Kaznov.

Bei der Aufführung spürte er eine starke Energie: „Die Aufführung strahlt ein sehr gutes und positives Gefühl aus, einschließlich Mitgefühl und Schönheit. Ich habe definitiv etwas Warmes gespürt. Ich bin wirklich glücklich, all diese Künstler, Schauspieler, Tänzer und Musiker zu sehen, die solche Schönheit verbreiten. Reine Schönheit ist ein sehr wichtiger Teil unseres Lebens.“

Während der gesamten Aufführung applaudierte das Publikum, ein Phänomen, das Kaznov in Schweden so nicht kennt: „Die Reaktion des Publikums war sehr stark. Das ist in Schweden eher ungewöhnlich. Normalerweise sind wir eher zurückhaltend und konservativ eingestellt. Ich glaube, diese Reaktion ist ein gutes Zeichen dafür, dass das technische und darstellerische Niveau der Show sehr hoch war.“

(Mit Material von der chinesischen Ausgabe von Epoch Times)

Tourneeplan in Europa

Shen Yun ist derzeit mit acht gleich großen Ensembles auf Welttournee. Bis Anfang Mai gastiert Shen Yun in zwölf Ländern Europas mit über 200 Auftritten. Hier ein Überblick über die noch verbleibenden Termine in Österreich, Deutschland und der Schweiz.

Deutschland 17.–21. April Berlin 23.–24. April Duisburg 26.–28. April Füssen 30. April–2. Mai Bremen 6. Mai Leverkusen Österreich 9.–11. Mai Graz Schweiz 11.–14. April Lausanne

Weitere Informationen zu Aufführungszeiten und zum Ticketkauf finden Sie auf der offiziellen Website von Shen Yun: de.shenyun.com. Epoch Times ist Medienpartner von Shen Yun Performing Arts.