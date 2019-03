Shen Yun in Berlin – Abteilungsleiter: „Eine völlig andere Art von Lebensgefühl und von Kultur“

Im Theater am Potsdamer Platz in Berlin startete „Shen Yun“ mit klassischem chinesischem Tanz am Donnerstagabend vor ausverkauftem Haus eine zweite Serie von Aufführungen. Auch hier, wie in der Deutschen Oper vor einer Woche, antwortete das Publikum mit begeistertem Beifall.

Schon in der Pause sprach NTD TV mit Christine Krumbacher, Industriekauffrau, aus Berlin und Erik Handschuh, Tiefbauabteilungsleiter, aus Berlin über ihre Eindrücke der chinesischen Künstler, die von New York aus die Welt bereisen. Sie wollen damit die wahre traditionelle Kultur Chinas wiederbeleben und zeigen, was in ihrem Heimatland nicht möglich ist.

Christine Krumbacher: „Sehr gut hat es mir gefallen. Eine sehr schöne Show, viel Spaß. Ich finde die präzise Ausführung der Darsteller sehr großartig. Das fasziniert mich.“

„Mit einem Satz beschreiben … Ich würde sagen, es ist eine ganz andere Art von einer Aufführung, auch mal Sichtweisen eines anderen Landes zu bekommen, und eine großartige Show.“

Erik Handschuh: „Ja, mir hat es sehr gut gefallen. Ich finde diese Farbenvielfalt toll. Es ist ja so ganz anders gestaltet als bei uns, aber da ist es irgendwie … es passt perfekt. Und es, ja, also begeistert mich – diese Musik in Verbindung mit den Farben und den Bewegungen, großartig.“

„Also was für mich erstaunlich ist, ist, dass bei dieser Energie, die da auf der Bühne ist, man überhaupt nicht das Gefühl hat, dass das für die Menschen anstrengend ist. Die machen das mit einer Leichtigkeit und mit einer Präzision und mit einer Leidenschaft, würde ich sagen, und trotzdem sieht es ganz, ganz leicht aus.“

„Ich bin noch nicht so alt, deshalb weiß ich nicht, wie es vor 5000 Jahren in China war, aber das, was ich sehe, ja, erzeugt ein Gefühl von Zeitreise in eine andere Zeit und in ein anderes Land.“

Christine Krumbacher: „Diese Leichtigkeit, diese Leichtigkeit, diesen Alltag zu bewältigen, ich denke mal, das ist eine harte Herausforderung, was die Chinesen in ihrem Leben auch machen. Auch diese Präzision und diese Leichtigkeit, damit umzugehen.“

Erik Handschuh: „Was würde ich Freunden sagen? Ich würde sagen, lohnt sich hinzugehen, toller Abend, tolle Zeitreise und mal eine völlig andere Art von Lebensgefühl und von Kultur.“ (rls)

