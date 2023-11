Was junge Menschen wirklich brauchen, um erfolgreich zu sein

„Heutzutage kann man nicht mehr mit einem echten Menschen sprechen.“ Dieses Ärgernis kennen wir alle, wenn wir versuchen, ein Unternehmen anzurufen und erst mal auf einen digitalen Telefonassistenten treffen, der uns unzählige Fragen stellt und wir zu guter Letzt in einer Endloswarteschleife landen. Wenn man dann doch einen echten Menschen ans Telefon bekommt, ist das eine wahre Freude.

Deshalb ist es für junge Menschen unbedingt wichtig, das „Telefonieren“ als eine Kernkompetenz für das tägliche Leben zu lernen. Ich weiß, das erscheint ab einem gewissen Alter lächerlich. Aber die junge Generation hat sich so sehr an Textnachrichten oder Instant Messaging gewöhnt, dass sie bei dem Gedanken, einen Anruf zu tätigen, fast vor Angst erstarrt. Und sie haben etwas Wertvolles verloren, wenn es um Kommunikation geht: das Persönliche.

Die Macht der Stimme

Wenn Sie in der wirklichen Welt erfolgreich sein wollen, und zwar in einer Welt, in der sich die Menschen immer mehr voneinander entfremden, ist die eigene Stimme eines der wertvollsten Instrumente, die es zu kultivieren gilt. Sprache, Tonfall und Ausdrucksweise können im Geschäftsleben vermitteln, was man mit Worten auf einem Bildschirm schwer ausdrücken kann.

Als ich in den 80er-Jahren als Fernsehreporter anfing, lernte ich das richtige „Telefonieren“, um meine Kontakte auszubauen. Diese wertvolle Fähigkeit kann jungen Menschen und Berufsanfängern in der heutigen digitalen Welt helfen und sogar einen Vorteil auf dem Arbeitsmarkt verschaffen.

Die Stimme eines Menschen sagt viel über die eigene Persönlichkeit und Einstellungen aus, vor allem im Geschäftsleben. Was man bei einem Telefonat über einen Menschen erfährt, kann einem helfen, eine Entscheidung zu treffen und wichtige Geschäftsbeziehungen aufzubauen, die man in der realen Welt braucht.

Sie können nicht einfach davon ausgehen, dass eine SMS oder Nachricht bei Ihrem Gegenüber ankommt und dieser Ihr Anliegen auch versteht. Bei einem Telefonanruf sprechen Sie hingegen direkt mit der Person. Sie haben auch die Möglichkeit, eine Nachricht zu hinterlassen, und wenn die Person Sie zurückruft, sollten Sie als allererstes sagen: „Danke, dass Sie mich zurückgerufen haben.“

Die persönliche Note

Ein Telefonanruf gibt den Geschäften eine persönliche Note. Das ist zwar altmodisch, aber es hebt Sie von der Masse ab. Es ist mehr als nur ein Anruf. Es ist ein akustischer Händedruck, eine freundliche Begrüßung, ein Willkommen. Es zeigt den Menschen, dass Sie genug von ihnen halten, um sich etwas Zeit zu nehmen und sich bei Ihnen persönlich zu melden.

Lassen Sie uns das anhand eines Beispiels durchgehen. Nehmen wir an, ein Unternehmen, mit dem Sie zu tun haben, lädt Sie zu einer Veranstaltung ein. Sie könnten eine SMS oder E-Mail mit Uhrzeit und Adresse erhalten. Oder Sie erhalten einen Telefonanruf wie diesen:

„Hallo, hier ist Jennifer von der Firma XX. Da Sie einer unserer besten Kunden sind, wollte ich Sie persönlich zu einer Veranstaltung einladen, auf der wir ein neues Produkt vorstellen werden. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Sie das interessieren wird. Ich hoffe, Sie können an diesem Abend mit uns zu Abend essen. Chefkoch Brian wird das Catering übernehmen, und Sie werden einer der Ersten sein, der unser neuestes Angebot zu Gesicht bekommt.“

Ein solcher Anruf zeigt nicht nur, dass sich der Anrufer die Zeit nimmt, Sie persönlich einzuladen, sondern auch seine Begeisterung. Jemanden im Geschäftsalltag „Ihr Lächeln hören zu lassen“ ist eine gute Möglichkeit, eine persönliche Beziehung aufzubauen. Verleihen Sie Ihrer Stimme Ausdruck, der Anrufer wird das wahrnehmen.

Als einfach Regel gilt

Eine einfache Regel im Umgang mit einem Teleprompter bei Fernsehnachrichten lautet: „Sprechen Sie, lesen Sie nicht ab“ und „unterhalten Sie sich“, als würden sie jemanden eine Geschichte erzählen. Kein Skript ablesen, wie ein Telefonverkäufer bei einem Kaltakquisegespräch, sondern mit der Person sprechen, die Sie anrufen. Das kann das langweiligste Thema in ein Gespräch verwandeln.

Unterm Strich: Telefonate sind persönlich. Texte sind es nicht. Im Geschäftsleben gewinnt in der Regel das Persönliche. Und junge Leute sollten bedenken, dass nicht jeder in der Geschäftswelt aus ihrer Generation stammt. Wir hängen nicht alle ausschließlich vor unseren Handys.

Ein guter Gesprächspartner am Telefon zu sein, erfordert Übung, aber es ist im Grunde einfach. Gewöhnen Sie sich einfach das Telefonieren an, statt digital zu kommunizieren. Sie werden feststellen, dass Sie sehr viel im persönlichen Gespräch lernen können. Und der andere erfährt auch mehr über Sie.

Und schließlich ist das Beste bei einem echten Anruf: Sie müssen sich keine Sorgen machen, dass die Autokorrektur Ihre Nachricht in etwas verwandelt, das Sie nicht beabsichtigt haben.

Dieser Artikel erschien im Original auf theepochtimes.com unter dem Titel: “The Life Skill Young People Really Need to Succeed“. (deutsche Bearbeitung nh)