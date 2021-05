Bill und Melinda Gates lassen sich scheiden

Bill Gates (L) und seine Frau Melinda nahmen an einer Zeremonie teil, bei der sie im Oktober 2010 in der Library of Congress mit dem J. William Fulbright-Preis für internationales Verständnis 2010 ausgezeichnet wurden. Foto: Win McNamee / Getty Images

Der Microsoft-Gründer Bill Gates und seine Frau Melinda lassen sich nach 27 Ehejahren scheiden. „Nach sehr viel Nachdenken und viel Arbeit an unserer Beziehung haben wir die Entscheidung getroffen, unsere Ehe zu beenden“, erklärten die beiden am Montag in einer gemeinsamen Erklärung im Kurzbotschaftendienst Twitter. „Wir glauben nicht mehr, dass wir gemeinsam als Paar in der nächsten Phase unseres Leben wachsen können.“

Der 65-jährige Gates – mit einem geschätzten Vermögen von 130 Milliarden Dollar der viertreichste Mensch der Welt – und die 56-jährige Melinda hatten 1994 geheiratet. Gemeinsam gründeten sie die Bill and Melinda Gates Foundation, die größte private Stiftung der Welt. Die milliardenschwere Stiftung des Paares gehört zu den einflussreichsten Hilfsorganisationen im Bereich der Gesundheitsvorsorge und Entwicklungszusammenarbeit. Diese engagiert sich unter anderem im Kampf gegen Krankheiten weltweit – und ist auch im Kampf gegen die Corona-Pandemie aktiv.

„In den zurückliegenden 27 Jahren haben wir drei unglaubliche Kinder großgezogen und eine Stiftung aufgebaut, die sich weltweit dafür einsetzt, den Menschen gesunde und produktive Leben zu ermöglichen“, erklären sie weiter. Diese Mission werde weitergehen, das Paar werde für die Stiftung weiter zusammenarbeiten, erklären sie. (dpa)

