Kevin Spacey überrascht mit Gedichtvortrag in Rom

Der US-Schauspieler Kevin Spacey ist erstmals seit zwei Jahren wieder öffentlich aufgetreten. Der 60-Jährige, gegen den mehrere Ermittlungen wegen sexueller Übergriffe laufen, trug in einem Museum in Rom ein Gedicht vor, wie die Zeitung „La Repubblica“ am Sonntag berichtete. Spacey habe ein Werk des italienischen Dichters Gabriele Tinti rezitiert.

Sein Auftritt im Römischen Nationalmuseum sei „unter absoluter Geheimhaltung“ geplant und nicht angekündigt worden. Spacey habe Anzug und Krawatte getragen und „ernsthaft und konzentriert“ gewirkt, berichtete „La Repubblica“. Es sei sein erster Auftritt seit zwei Jahren gewesen. Spacey hatte sich seit Bekanntwerden der Vorwürfe gegen ihn zurückgezogen und war zuletzt nur bei Gerichtsterminen öffentlich in Erscheinung getreten.

Missbrauchsverfahren Mitte Juli eingestellt

Mitte Juli war ein Missbrauchsverfahren gegen den Hollywoodstar eingestellt worden, da das mutmaßliche Opfer die Aussage verweigerte. Gegen Spacey laufen aber in weiteren Fällen Ermittlungen in Los Angeles und London. Diese waren im Zuge der #MeToo-Bewegung gegen sexuelle Gewalt laut geworden.

Mehrere Männer werfen dem Schauspielstar sexuelle Übergriffe vor. Die Anschuldigungen hatten für Spacey schwerwiegende Folgen: Er fiel in der Branche in Ungnade und erlebte einen dramatischen Karriere-Absturz. Unter anderem verlor er seine Hauptrolle in der Netflix-Kultserie „House of Cards“.

bfi/lan