„Milliardärsmacher“ und Bestsellerautor: „Shen Yun ist wie ein Epos“

Sechs Jahre lang hatten der bekannte Motivationsredner, Bestsellerautor und Marketingexperte Mark Victor Hansen und seine Frau Chrystal auf diesen Moment gewartet. Am 5. März 2022 konnten sie endlich Shen Yun im Phoenix Orpheum in Arizona ansehen.

Chrystal Hansen ist Autorin, Motivationsrednerin und international renommierte Hypnotiseurin und Meditationstrainerin.

Mark Victor Hansen fing bei null an, wurde später Millionär und bildete nacheinander Hunderttausende Menschen aus, ist daher bekannt als der „amerikanische Milliardärs-Macher“. Er war bereits einer der anerkanntesten professionellen Redner der Welt, gewann viele Auszeichnungen und wurde in die Marketing Hall of Fame aufgenommen.

Er findet: „Diese Aufführung ist wie ein Epos … Die ganze Welt heißt sie mit offenen Armen willkommen.“ Er bedauerte auch, dass Shen Yun in China derzeit nicht auftreten kann.

Die Show ist wie die Lehre von Kosmologie, Kosmologie und Kognitionswissenschaft über eine große Religion, die in die Welt integriert ist. Deshalb nimmt die ganze Welt dies mit offenen Armen auf. In der Aufführung lieben die Menschen nicht nur ihre Choreografie, sondern stimmen auch mit der wahren Bedeutung Gottes überein, dem Verständnis von Gott und den vielen himmlischen und mehrdimensionalen Räumen, die es zeigt“, sagt Hansen.

Shen Yun zeige die großartige Kultur des vorkommunistischen Chinas.

„Mehr als zwei Stunden lang tauchten die Menschen in die Kultur ein und begannen zu erkennen, wie großartig sie ist. Es ist so schön, eine Kultur zu sehen, die sich frei ausdrückt und nicht von der Regierung auferlegt wird.“

Er erwähnte, dass China einst das Zentrum der Erfindungen der Welt war. Sie erfanden nicht nur den ersten Spiegel – wie die Spiegelstütze, die in der heutigen Aufführung verwendet wird, sie erfanden auch den Abakus, das älteste kosmologische Denken, und verbreiteten und beeinflussten dann den Rest der Welt, sagte Hansen.

Hansen ist auch Co-Autor der weltberühmten Bestseller-Reihe „Hühnersuppe für die Seele“, die in mehr als 50 Ländern veröffentlicht, in mehr als 40 Sprachen übersetzt und Hunderte Millionen Mal verkauft wurde. Die Reihe ist als maßgeblich für spirituelles Wachstum anerkannt, stand sieben Jahre in Folge auf Platz 1 der Bestsellerliste in den Vereinigten Staaten und wurde vom „Time“-Magazine dafür gefeiert. (aw)

