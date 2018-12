Musik am Abend: Das berühmte „Ave Verum Corpus“ von Mozart

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) komponierte knapp ein halbes Jahr vor seinem Tod die Motette „Ave verum corpus“ (KV 618) in D-Dur. Es ist die berühmteste Vertonung des mittelalterlichen Hymnus Ave Verum und – obwohl es sehr kurz ist – eines der bekanntesten Werke Mozarts. Hier gesungen vom Chor des King’s College, Cambridge.



Mozart gab für den vierstimmigen gemischten Chor an, dass es mit gedämpfter Stimme gesungen werden soll. Die Komposition entstand vermutlich zum Fronleichnams-Gottesdienst für seinen Freund Anton Stoll, Lehrer und Chorleiter der Pfarrkirche St. Stephan in Baden bei Wien. Den letzten Vers hat Mozart aus unbekannten Gründen weggelassen, er heißt: O Jesu dulcis! O Jesu pie! O Jesu fili Mariae.

Ave, verum corpus

natum de Maria Virgine,

Vere passum immolatum

in Cruce pro homine,

Cujus latus perforatum

unda fluxit (et) sanguine,

Esto nobis praegustatum

in mortis examine

Eine Übersetzung von Peter Gerloff (*1957, ein deutscher römisch-katholischer Priester)