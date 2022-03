Musikalische Werte-Erziehung für Kinder bei Shen Yun

Sie sind eine bunt gemischte Gruppe, doch was sie verbindet, ist die Wertschätzung für Traditionen, die den kommenden Generationen Werte vermittelt und so bei der Erziehung hilft.

„Tradition ist sehr wichtig, was ist der Anker unserer Gesellschaft? Die Tradition. Das ist notwendig für unsere Kinder und das ist sehr wichtig“, sagt Frau Dr. med. (RO) Ruxandra Utureanu. Sie sah sich mit einer befreundeten Familie Shen Yun Performing Arts in Mülheim an der Ruhr an.

Gesellschaftskritik in Form von Mini-Dramen

„Das finde ich besonders schön, weil bin ich Rumäne unter Kommunismus aufgezogen sozusagen und meine Kinder erleben eine ganz andere Welt. Das ist sehr wichtig“, sagt die Oberärztin.

Und ihre Freundin, die Account Managerin Irene Meinhardt, meint: „Die Kinder fanden das ganz klasse von der Geschichte her – die Bösewichte, die Guten. Die Kritik an der Gesellschaft, das kam auch rüber. Das fand ich auch sehr schön. Das war auch für die Kinder was ganz Besonderes.“

Der letzte Teil mit den ganzen Handys, dass die da so rumgelaufen sind, das ist ja die Realität heutzutage. Deswegen war das ganz toll, dass es auch mal so zu Gesicht gebracht wurde,“ so Meinhardt.

Tradition gibt Halt

Tradition sei sehr wichtig, damit man die Werte und Normen halten kann, sagte die Account Managerin. Die moderne Gesellschaft sei eher ein bisschen losgelassen, ungezügelt und vielleicht auch ein bisschen depressiv, was dazu führe, dass man manchmal unglücklich sei.

„Und in solchen Momenten, bei solchen Shows kann man wirklich abschalten. Man macht den Kopf aus, hat eine ganz neue Welt vor sich und vergisst alles andere um sich herum“, so Meinhardt.

„Deswegen fanden wir Shen Yun ganz toll und deswegen war es uns wichtig, dass unsere Kinder diesen Blick in die Gesellschaft und in die Vergangenheit bekommen“, so Meinhardt weiter.

Außerdem fand sie das Orchester „von der Musik her wirklich brillant. Das ist nicht selbstverständlich bei so einer Aufführung.“

Laut www.shenyun.de ist ein einzigartiges Merkmal der chinesischen Zivilisation, dass ihre Geschichte 5.000 Jahre lang ununterbrochen aufgezeichnet und weitergegeben wurde, manchmal mit lebhaften Details. Dadurch verfügt Shen Yun über ein reichhaltiges Quellmaterial, mit dem diese alte Kultur im 21. Jahrhundert auf der Bühne zu neuem Leben erweckt werden kann.

In weniger als zehn Minuten schildern Mini-Dramen zeitlose Legenden, erzählen von früheren Helden, literarischen Klassikern, himmlischen Paradiesen und vielem mehr. Jeder Tanz verkörpert und zelebriert die Tugenden, die es Tausende von Jahren im Herzen der chinesischen Zivilisation gab: Loyalität, Mut, Mitgefühl und Frömmigkeit und Verehrung des Göttlichen. (aw)

Gerne können Sie EPOCH TIMES auch durch Ihre Spende unterstützen: Jetzt spenden!