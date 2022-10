Ode an die Natur

Malen für den guten Zweck: Wettbewerb „David Shepherd Wildlife Artist of the Year 2022“ geht in die Endrunde.

Der verstorbene Wildtierkünstler David Shepherd gründete 1984 die im Vereinigten Königreich ansässige David Shepherd Wildlife Foundation (DSWF), mit dem Ziel, den Tierarten Tribut zu zollen, die ihn zu einem erfolgreichen Künstler machten. Die Wohltätigkeitsorganisation setzt sich in ganz Afrika und Asien für die Beendigung von Wildtierverbrechen und den Schutz bedrohter Arten in ihrem natürlichen Lebensraum ein.

Im Jahr 2008 rief die DSWF ihren jährlichen Wettbewerb „Wildlife Artist of the Year“ ins Leben, um Geldmittel zu beschaffen und das Bewusstsein für den Schutz von Wildtieren zu schärfen. In diesem Jahr haben 850 Künstler aus 55 Ländern an dem Wettbewerb – in Zusammenarbeit mit BBC Wildlife – teilgenommen, aus denen nun die Gewinner hervorgegangen sind. Hier stellen wir einige der ausgewählten und prämierten Kunstwerke vor.

Alle 187 in die engere Wahl gekommenen Kunstwerke können auf der DSWF-Website erworben werden, wobei 50 Prozent des Gewinns direkt an die Stiftung geht. Die Auszeichnung „People’s Choice“ (Publikumspreis) wird noch vergeben, jeder kann bis zum 30. September auf der DSWF-Website seine Stimme abgeben.

Dieser Artikel erschien zuerst auf theepochtimes.com unter dem Titel „Visual Art’s Ode to Nature“.